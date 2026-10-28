Массовые увольнения в airBaltic: сотни сотрудников рискуют потерять работу уже в ближайшие дни
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic готовится к масштабным сокращениям: работу могут потерять около 300 пилотов и бортпроводников. Уже 31 октября сотрудники начнут узнавать, кто останется в компании, а кому придется уйти. При этом профсоюз заявляет о несправедливых критериях отбора и обращает внимание на то, что все сокращения бортпроводников затронут именно Ригу.
По информации Латвийского авиационного профсоюза (LAA), уже с субботы, 31 октября, пилоты и бортпроводники airBaltic начнут узнавать, сохранят ли они свои рабочие места. При этом все сокращения среди бортпроводников планируется провести на рижской базе авиакомпании.
Указанные 300 человек – это только те сотрудники, которые продолжают работать в airBaltic. В эту цифру не входят члены экипажей, добровольно покинувшие компанию после начала процедуры коллективного увольнения.
Как будут выбирать сотрудников для увольнения
Профсоюз утверждает, что airBaltic намерена определять, кто останется на работе, а кто будет уволен, на основании внутренних рейтингов пилотов и бортпроводников. При этом методика оценки сотрудников, по словам представителей профсоюза, с ними не согласовывалась.
27 октября руководство airBaltic сообщило пилотам, что в связи с сокращением авиапарка до 36 самолетов работу смогут сохранить примерно четыре из пяти пилотов. Бортпроводникам в тот же день объявили, что в компании останутся около трех четвертей сотрудников. Окончательно зафиксировать рейтинги, на основании которых будут приниматься решения об увольнениях, планируется 28 октября.
Как отмечает профсоюз, руководство airBaltic заявило работникам, что критерии отбора были определены после обсуждений с представителями сотрудников. Однако в LAA с этим не согласны. По утверждению профсоюза, во время переговоров речь шла лишь об исключении некоторых первоначально предложенных критериев. Окончательные правила оценки, их значимость и порядок применения с представителями работников не обсуждались.
Председатель правления LAA Даце Каваса призывает авиакомпанию отказаться от критериев, которые профсоюз считает необъективными, и согласовать условия сокращений с представителями сотрудников до начала их применения.
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Одних увольняют, других переводят на работу через агентства
Профсоюз обращает внимание и на то, что часть пилотов, которые перестанут быть непосредственными сотрудниками airBaltic, продолжат выполнять рейсы для этой же авиакомпании.
Ссылаясь на документы американской судебной процедуры банкротства и реструктуризации Chapter 11, LAA сообщает, что от 60 до 80 пилотов планируется перевести на трудовые договоры через швейцарское агентство.
Похожая ситуация, по данным профсоюза, складывается и с бортпроводниками. Самолеты airBaltic, направленные в Белград, продолжают обслуживать сотрудники, нанятые через сербское агентство временного трудоустройства. В то же время бортпроводникам, работающим по латвийским трудовым договорам, грозит увольнение. По оценке LAA, в 2026 году речь может идти о сохранении до 30 таких рабочих мест через агентство.
Вопросы у профсоюза вызывает и система оценки пилотов. Командиры воздушных судов и вторые пилоты рассматриваются отдельно. В результате сотрудник, недавно получивший повышение до командира, может оказаться в конце рейтинга командиров и попасть под сокращение. При этом возможности вернуться на прежнюю должность второго пилота ему не предлагают.
Бортпроводников, в свою очередь, оценивают отдельно по занимаемым должностям и базам. Как подчеркивает LAA, в Таллине и Вильнюсе сокращать бортпроводников не планируется – все увольнения в этой категории затронут рижскую базу.
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Что предложат увольняемым сотрудникам
По информации профсоюза, сотрудникам, попавшим под сокращение, предложат два варианта прекращения трудовых отношений.
Первый – расторгнуть договор по взаимному соглашению сторон. В таком случае человек получит приоритетное право пройти собеседование, когда airBaltic снова начнет нанимать персонал.
Второй вариант – получить официальное уведомление об увольнении по инициативе работодателя. Однако в этом случае приоритет при будущем трудоустройстве в airBaltic предоставляться не будет. Профсоюз считает такой подход несправедливым и требует обеспечить всем сокращенным работникам равные возможности вернуться в компанию в будущем.
LAA также призывает airBaltic приостановить оценку сотрудников, возобновить переговоры с профсоюзами и предоставить в письменном виде полные критерии отбора и методику их применения.
Когда начнутся увольнения
Консультации по поводу коллективного увольнения пилотов и бортпроводников начались 3 сентября. 29 сентября авиакомпания направила соответствующие уведомления службам занятости Латвии и Эстонии.
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По утверждению LAA, 14 октября консультации с представителями пилотов и бортпроводников были прекращены. Индивидуальные беседы с сотрудниками планируется начать 31 октября.
Ранее профсоюз обратился в Государственное агентство занятости (NVA) с просьбой увеличить установленный срок до начала коллективного увольнения с 30 до 60 дней. Однако ведомство отказало. Изучив информацию, предоставленную как airBaltic, так и профсоюзом, агентство не обнаружило оснований для такого исключения.
Согласно латвийскому Закону о труде, airBaltic вправе приступить к коллективному увольнению не ранее чем через 30 дней после подачи уведомления, то есть с 29 октября.
Ранее авиакомпания сообщала, что в рамках сокращения деятельности, предусмотренного бизнес-планом, изменения могут затронуть от 500 до 700 рабочих мест. Это примерно 20% от общего числа сотрудников airBaltic, которых в Риге, Вильнюсе и Таллине насчитывается около 3000. При этом компания подчеркивала, что окончательные масштабы сокращений еще не определены и могут измениться.
airBaltic получила одобрение финансирования на сумму до 350 миллионов евро
На фоне предстоящих увольнений авиакомпания продолжает финансовую реструктуризацию в США в рамках процедуры Chapter 11. Она позволяет компании продолжать деятельность под защитой суда от требований кредиторов, пока идет пересмотр финансовых обязательств.
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19 октября Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка окончательно утвердил схему привлечения airBaltic финансирования на сумму до 350 миллионов евро. Соответствующее судебное решение было подписано 20 октября.
Речь идет о так называемом DIP-финансировании – средствах, которые компания получает для поддержания текущей деятельности во время процедуры реструктуризации.
Утвержденная схема предусматривает три части финансирования:
- первая – 175 миллионов евро;
- вторая – до 125 миллионов евро;
- третья – до 50 миллионов евро.
В понедельник, 26 октября, суд также одобрил выделение оставшихся 35 миллионов евро в рамках первой части финансирования. Ранее airBaltic уже получила 140 миллионов евро. Таким образом, весь первый транш в размере 175 миллионов евро получил необходимое судебное одобрение.
Из средств первого транша авиакомпания направила 78,925 миллиона евро на выкуп восьми самолетов Airbus A220 и семи авиационных двигателей.
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Обязательства предоставить airBaltic финансирование на сумму до 350 миллионов евро взяли на себя Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Организацией привлечения средств занималась компания SVP.
Процентная ставка по этому финансированию составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов, что на данный момент соответствует примерно 12% годовых. Кроме того, предусмотрены дополнительные комиссии, которые могут достигать 52,5 миллиона евро.
Ранее airBaltic рассматривала другой вариант – привлечение до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых. Однако от этого плана компания отказалась.
Что будет с рейсами и билетами
Несмотря на финансовую реструктуризацию и предстоящие увольнения, airBaltic заверяет, что полеты и обслуживание пассажиров продолжатся в обычном режиме.
Авиакомпания намерена выполнять рейсы в соответствии с утвержденным расписанием. Все ранее приобретенные билеты и оформленные бронирования остаются действительными, а пассажиры могут продолжать покупать билеты и пользоваться услугами airBaltic.
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К завершению процедуры Chapter 11 компания должна подготовить план реорганизации, который затем предстоит утвердить суду. Ожидается, что процесс может завершиться к середине 2027 года.