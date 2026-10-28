Массовые увольнения в airBaltic: сотни сотрудников рискуют потерять работу уже в ближайшие дни

Как отмечает профсоюз, руководство airBaltic заявило работникам, что критерии отбора были определены после обсуждений с представителями сотрудников. Однако в LAA с этим не согласны. По утверждению профсоюза, во время переговоров речь шла лишь об исключении некоторых первоначально предложенных критериев. Окончательные правила оценки, их значимость и порядок применения с представителями работников не обсуждались.