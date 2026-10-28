Ушел из жизни писатель и публицист Римантс Зиедонис, сын поэта Имантса Зиедониса

Литературный путь Зиедонис начал в 1986 году, выпустив сборник стихов "Atvēzējies glāstam". Однако впоследствии он целенаправленно сосредоточился на документальной прозе и эссеистике. В своих произведениях автор не придумывал сюжеты, а описывал реальную жизнь и судьбы жителей Латвии.