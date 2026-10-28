Ушел из жизни писатель и публицист Римантс Зиедонис, сын поэта Имантса Зиедониса
В возрасте 64 лет ушел из жизни писатель, поэт и журналист Римантс Зиедонис, сын поэта Имантса Зиедониса. Об этом свидетельствует сообщение его дочери Эвелины Зиедоне в социальных сетях.
Римантс Зиедонис родился 17 июня 1962 года в Екабпилсе в семье Имантса Зиедониса и Ритмы Сафоновой. В юности он окончил отделение деревянной скульптуры Рижской средней школы прикладного искусства, а позднее увлекся литературой и изучал журналистику в Латвийском университете.
Литературный путь Зиедонис начал в 1986 году, выпустив сборник стихов "Atvēzējies glāstam". Однако впоследствии он целенаправленно сосредоточился на документальной прозе и эссеистике. В своих произведениях автор не придумывал сюжеты, а описывал реальную жизнь и судьбы жителей Латвии.
Признание читателей получили его сборники короткой прозы и рассказов "Dzīves pieredze un ziepju burbuļi" (1992) и "Pastaiga" (2016), а также документальные произведения "Paradoksālā Latvija", "Austrumu robeža", "Jūras zemē Latvijā" и "Mežu zemē Latvijā".
Особое место в его творчестве занимает книга "Leišmalīte", изданная в 2013 году совместно с отцом. За нее авторы получили мемориальную премию Эгонса Лива "Krasta ļaudis".
На протяжении многих лет писатель активно работал в латвийской прессе, занимая должности редактора и главного редактора в таких изданиях, как журнал Karogs, газеты Rīgas Bals", Neatkarīgā Rīta Avīze и Literatūra. Māksla. Mēs.
В своей карьере он также выступал автором речей для высших должностных лиц государства, в том числе президента Латвии, председателя Сейма и премьер-министра.
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Римантс Зиедонис участвовал и в общественной и политической жизни. Осенью этого года он баллотировался в Сейм от объединения партий "Национальное объединение".