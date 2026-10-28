Любимый всеми картофель становится "нишевым" продуктом: почему латвийские фермеры все реже его выращивают
Картофель, без которого трудно представить латвийскую кухню, постепенно исчезает с привычных сельскохозяйственных полей. Фермеры все чаще сосредотачиваются на зерновых и рапсе, а выращивать другие растения готовы лишь при наличии надежного рынка сбыта.
О том, почему меняется структура посевов в Латвии и какие культуры могут стать перспективными в будущем, в эфире TV24 рассказала хозяйка крестьянского хозяйства Lielvaicēni и эксперт по сельскому хозяйству объединения "Крестьянский Сейм" Ивета Грудовска.
По словам эксперта, латвийский внутренний рынок слишком мал, чтобы фермеры могли ориентироваться только на местных потребителей. Поэтому сельское хозяйство во многом зависит от экспорта, а он требует больших объемов однородной продукции, которую легко реализовать на международном рынке. Именно поэтому среди наиболее распространенных культур сейчас доминируют озимая пшеница и рапс. При этом, по наблюдениям эксперта, интересно развивается и выращивание овса.
А вот картофелю все сложнее находить место в привычной структуре сельского хозяйства. "Картофеля становится все меньше, и он превращается в своего рода нишевый продукт", - отметила Грудовска.
Она пояснила, что картофель, как и другие овощи, все чаще выращивают специализированные хозяйства. Для обычных фермерских хозяйств эта культура уже не так характерна, поскольку она не вписывается в классический севооборот так же удобно, как многие другие сельскохозяйственные растения.
При этом сами фермеры были бы заинтересованы в том, чтобы разнообразить выращиваемые культуры. Однако одного желания недостаточно: прежде чем менять структуру посевов, необходимо понимать, кому и на каких условиях можно будет продать урожай.
В качестве возможной альтернативы Грудовска назвала бобовые - фасоль и горох, которые могли бы стать местным источником белка. В Европейском союзе уже поставлены амбициозные цели по развитию выращивания белковых культур, однако их практическое внедрение продвигается медленно.
Читайте продолжение после рекламы
Пока в качестве источника белка в значительной степени используется импортная генетически модифицированная соя. Фасоль и горох в Латвии тоже выращивают, но стабильного рынка для этой продукции пока нет. А без гарантированного спроса фермерам трудно решиться на существенное увеличение посевных площадей.
В последние годы внимание сельхозпроизводителей привлекла еще одна культура - масличный лен. По мнению эксперта, у него есть интересные перспективы. Кроме того, если климат в Латвии продолжит теплеть, в стране может стать возможным и более широкое выращивание сои.
По словам эксперта, ситуация показывает, насколько сильно выбор культур зависит от того, существует ли возможность продать произведенную продукцию. Даже перспективное растение не станет привлекательным для фермеров, если нет стабильного покупателя.