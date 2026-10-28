Любимый всеми картофель становится "нишевым" продуктом: почему латвийские фермеры все реже его выращивают

Она пояснила, что картофель, как и другие овощи, все чаще выращивают специализированные хозяйства. Для обычных фермерских хозяйств эта культура уже не так характерна, поскольку она не вписывается в классический севооборот так же удобно, как многие другие сельскохозяйственные растения.