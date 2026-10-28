В Таллине робот-доставщик спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия: есть пострадавшие

Подобное происшествие уже случалось ранее. В апреле 2020 года в Таллине также зарегистрировали столкновение робота-доставщика с автобусом. Тогда, как сообщали СМИ, автобус 24-го маршрута поворачивал с улицы Академия на улицу Теадуспарги в районе Мустамяэ, когда робот врезался в правое колесо автобуса. В тот раз никто не пострадал.