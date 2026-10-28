В Таллине робот-доставщик спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия: есть пострадавшие
В столице Эстонии Таллине произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Робот-доставщик посылок выехал на пешеходный переход на красный свет, из-за чего водителю автобуса пришлось резко затормозить. Несколько пассажиров упали, девять человек получили травмы. Сам робот после происшествия уехал с места ДТП, сообщает err.ee.
Как сообщило муниципальное предприятие Tallinna Linnatransport (TLT), авария произошла в понедельник около 18:00 на пешеходном переходе на перекрестке улиц Луизе и Техника. Робот-доставщик посылок, двигавшийся со стороны улицы Техника, выехал на переход на запрещающий сигнал светофора.
Приближение робота заметили как другие участники дорожного движения, так и водитель автобуса. Пытаясь избежать столкновения, водитель резко затормозил. Стоявшие в салоне пассажиры потеряли равновесие и упали. В результате происшествия травмы могли получить до девяти человек.
После случившегося робот уехал с места происшествия.
Представитель TLT отметил, что отъезд участника ДТП с места происшествия без выполнения предусмотренных законом обязанностей может считаться правонарушением.
Член правления муниципального предприятия Андрей Новиков во вторник вечером в эфире эстонского телеканала ETV+ заявил, что обстоятельства случившегося должна выяснить полиция.
"Автобус столкнулся с роботом-доставщиком посылок. В результате пассажиры упали. Робот сбежал, если можно так сказать. То есть после столкновения уехал. Сейчас проводится расследование", - рассказал Новиков, добавив, что полиции предстоит выяснить, почему произошла авария.
Подобное происшествие уже случалось ранее. В апреле 2020 года в Таллине также зарегистрировали столкновение робота-доставщика с автобусом. Тогда, как сообщали СМИ, автобус 24-го маршрута поворачивал с улицы Академия на улицу Теадуспарги в районе Мустамяэ, когда робот врезался в правое колесо автобуса. В тот раз никто не пострадал.