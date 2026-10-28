На Белой дюне в Саулкрасты завершили обновление инфраструктуры

Чтобы обеспечить посетителям более безопасное и удобное передвижение, работы на объекте начались в августе этого года. За это время обновили лестничный участок площадью 140 квадратных метров, ведущий от парковки к беседке, смотровую площадку площадью 50 квадратных метров возле нее, а также площадку площадью 60 квадратных метров между беседкой и детской игровой площадкой. Кроме того, была реконструирована сама беседка.