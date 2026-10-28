На Белой дюне в Саулкрасты завершили обновление инфраструктуры
Одно из самых популярных мест для прогулок на побережье Видземе стало удобнее и безопаснее для посетителей - на Белой дюне в Саулкрасты полностью перестроили лестницы и смотровые площадки, а также реконструировали беседку.
Чтобы обеспечить посетителям более безопасное и удобное передвижение, работы на объекте начались в августе этого года. За это время обновили лестничный участок площадью 140 квадратных метров, ведущий от парковки к беседке, смотровую площадку площадью 50 квадратных метров возле нее, а также площадку площадью 60 квадратных метров между беседкой и детской игровой площадкой. Кроме того, была реконструирована сама беседка.
Последний капитальный ремонт лестниц проводился около 15 лет назад. Поэтому обновление инфраструктуры было крайне необходимо как для безопасности посетителей, так и для улучшения технического состояния объекта.
Работы выполняла компания Dekolat, выбранная по итогам закупочной процедуры. Общая стоимость договора составила 41 689 евро.
Белая дюна - одна из самых популярных достопримечательностей побережья Видземе. Она расположена на правом берегу реки Инчупе, неподалеку от места ее впадения в море. С 18-метровой дюны открывается живописный вид на Рижский залив. Она также является частью примерно четырехкилометровой Тропы заката, которая ведет до самого центра Саулкрасты.
Благодаря живописным пейзажам и близости моря смотровая площадка Белой дюны стала одним из самых популярных мест в крае для проведения выездных свадебных церемоний. Согласно данным отдела регистрации актов гражданского состояния Саулкрастского края, не менее 40% всех заявок на проведение свадебных церемоний на природе приходится именно на это окруженное природой место.