ASNS Ingredient реализует в Латвии амбициозный проект беспрецедентного масштаба
Казалось бы, горох - самый обычный продукт. И тем не менее именно выращенный в Латвии горох стал основой, возможно, одной из самых инновационных и амбициозных производственных идей последних лет. Компания ASNS Ingredient строит в Елгаве завод по производству горохового белка, инвестируя в проект 132 млн евро.
Такие масштабные проекты всегда отличаются сложностью, и ASNS Ingredient не исключение. История компании может быть полезна всем, кто интересуется развитием современного бизнеса - от первоначальной идеи и пустого участка земли до промышленного производства и экспорта.
Проект, объединяющий традиции, технологии и крупный финансовый капитал
Как рассказывает член правления ASNS Ingredient Эдгарс Ружа, концепция нового завода заключается в том, чтобы объединить нечто традиционное - горох и содержащийся в нем белок - с современными тенденциями. Все больше людей в Европе и других регионах мира выбирают растительные, а не животные белки.
Гороховый белок позволяет придерживаться здорового образа жизни и получать большую часть необходимых питательных веществ без употребления мяса. Кроме того, горох не содержит распространенных аллергенов, которые встречаются в молочных продуктах, мясе и многих других продуктах растительного происхождения.
Проект ASNS Ingredient финансируют сразу две организации. Финансовое учреждение развития Altum инвестировало 53,6 млн евро, а Rietumu Banka предоставил кредит в размере 40 млн евро. По объему инвестиций этот проект стал одним из крупнейших новых проектов частного бизнеса в Латвии за многие годы.
Строительство завода началось в начале прошлого года и быстро продвигается вперед. После установки и тестирования оборудования завод должен полноценно заработать в начале 2027 года. Его производственная мощность составит 70 000 тонн гороха в год. Из сырья будут получать изолят горохового белка, крахмал, белковый концентрат и пищевые волокна.
Эти ингредиенты впоследствии используются при производстве продуктов питания для конечных потребителей, например заменителей молочных и мясных продуктов. Компания планирует экспортировать большую часть продукции, причем зарубежные партнеры уже определены.
С точки зрения производства в Латвии достаточно гороха, однако спрос на гороховый белок на многих экспортных рынках пока не удовлетворен. Как подчеркивает Эдгарс Ружа, цель ASNS Ingredient - не просто построить завод, а создать в Латвии новый центр производства растительных белков и сформировать вокруг него целую экосистему, используя природные преимущества страны, накопленный опыт и капитал.
ASNS Ingredient доказывает, что в Латвии можно привлечь крупное финансирование для развития бизнеса
Проект ASNS Ingredient демонстрирует сразу несколько важных аспектов финансирования бизнеса. Во-первых, команда руководителей компании показала, что амбициозная идея, основанная на опыте и знаниях, способна привлечь капитал огромного по латвийским меркам масштаба. Во-вторых, финансирование можно получить и для проекта, ориентированного на перспективный рынок. ASNS Ingredient будет работать в относительно новой отрасли, которая пока только развивается. Однако планы руководства завода настолько детально проработаны, что финансирующие организации уверены в возможности их реализации.
Важную роль в привлечении финансирования сыграли еще два фактора. Как объясняет член правления Rietumu Banka и руководитель кредитного управления Артурс Юкшс, банкам необходимо видеть, что разработчики проекта продумали не только план А, но и планы Б и В. Что произойдет, если возникнут задержки? Что делать, если экспортные планы на каком-либо рынке не оправдаются? Как повлияет на проект снижение цен? Что будет, если завод какое-то время будет работать не на полную мощность?
Все эти и многие другие обстоятельства необходимо проверять с помощью анализа чувствительности финансовой модели. Это позволяет убедиться, что неизбежные изменения в повседневной работе не приведут к провалу проекта. Как отмечает Артурс Юкшс, все хотят верить в наилучший исход, но для успешной реализации крупного бизнес-проекта необходимо быть готовыми к любому сценарию. ASNS Ingredient провела такой анализ, а Rietumu Banka, со своей стороны, проделал большую работу, детально изучив все аспекты проекта.
Второй важный фактор - участие сразу нескольких финансовых организаций. Это повышает надежность финансирования. Каждая из них провела собственную проверку и оценила риски проекта. Распределение финансирования между несколькими участниками также снижает воспринимаемый риск для каждого кредитора, что позволяет предоставлять средства на более выгодных условиях. В финансовой сфере действует жесткое правило: высокий риск финансируется под высокие процентные ставки. Это существенно увеличило бы стоимость проекта. В случае ASNS Ingredient детальная проработка планов, опыт разработчиков, собственные вложения и участие нескольких финансирующих организаций позволили снизить соотношение риска и стоимости капитала до уровня, при котором проект можно реализовать экономически эффективно.
У ASNS Ingredient также сбалансированная структура собственности. Каждый участник предоставляет не только капитал, но и специфические знания о рынке, а также деловые возможности. 51,42% компании принадлежит латвийскому сельскохозяйственному кооперативу Latraps, а 48,44% - опытной немецкой компании пищевой промышленности Pfeifer & Langen International. Небольшие доли также принадлежат сельскохозяйственным кооперативам Barkavas arodi (0,13%) и Durbes grauds (0,01%).