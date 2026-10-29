ASNS Ingredient реализует в Латвии амбициозный проект беспрецедентного масштаба

Важную роль в привлечении финансирования сыграли еще два фактора. Как объясняет член правления Rietumu Banka и руководитель кредитного управления Артурс Юкшс, банкам необходимо видеть, что разработчики проекта продумали не только план А, но и планы Б и В. Что произойдет, если возникнут задержки? Что делать, если экспортные планы на каком-либо рынке не оправдаются? Как повлияет на проект снижение цен? Что будет, если завод какое-то время будет работать не на полную мощность?