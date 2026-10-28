Почти половина жителей Латвии хотели бы чаще ухаживать за могилами близких - что им мешает?
В преддверии Дня поминовения усопших, известного также как вечер свечей, и наступления зимнего периода компания по цифровизации кладбищ Cemety выяснила, как часто жители Латвии ухаживают за могилами близких и что мешает им делать это регулярно.
Почти половина, или 48,6% опрошенных жителей Латвии, хотели бы чаще ухаживать за могилами своих близких, однако делать это им мешают нехватка времени и большое расстояние до кладбища. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Cemety.
29,3% респондентов хотели бы чаще ухаживать за несколькими могилами родственников, а 19,3% – за одной могилой. При этом 46,2% опрошенных считают, что им удается ухаживать за местами захоронения достаточно часто.
В качестве основных препятствий для регулярного ухода за могилами респонденты называют нехватку времени (41,5%) и большое расстояние до кладбища (39,9%). Еще 13,4% опрошенных указывают на состояние здоровья или другие обстоятельства.
"Данные опроса показывают, что желание заботиться о местах захоронения близких не всегда совпадает с практическими возможностями. Более четырех из десяти респондентов называют препятствием нехватку времени, и почти столько же – расстояние до кладбища. Это особенно актуально для семей, которым приходится ухаживать за несколькими могилами в разных уголках Латвии. Поэтому недостаточно частый уход за могилами далеко не всегда означает нежелание о них заботиться", – поясняет руководитель Cemety Микс Блате.
Вопрос ухода за могилами стал особенно актуальным в связи со вступившим в силу в этом году Законом о кладбищах. Он устанавливает обязанность держателя места захоронения обеспечивать его содержание, а также предусматривает выявление могил, за которыми длительное время никто не ухаживает. Если в течение трех лет после решения самоуправления о признании места захоронения неухоженным оно не будет приведено в порядок, самоуправление может принять решение о лишении права пользования этим местом.
"Новое регулирование четко определяет ответственность за содержание мест захоронения, однако при этом необходимо учитывать реальные возможности людей выполнять эту обязанность. Расстояние, состояние здоровья или повседневные дела могут затруднять регулярное посещение кладбища. Поэтому важно, чтобы у людей были и другие способы обеспечивать надлежащий уход за могилами близких", – отмечает Блате.
Одним из решений в ситуациях, когда родственники не могут регулярно посещать кладбище, является передача работ по уходу за могилами профессионалам. Такую возможность предлагает и Cemety, которая в сотрудничестве с самоуправлениями и организациями, обслуживающими кладбища, разрабатывает и поддерживает систему цифровизации кладбищ и управления данными.
На общедоступной платформе Cemety размещена информация более чем о 600 кладбищах и 1,8 миллиона захороненных людей. С ее помощью жители могут найти места захоронения своих близких и посмотреть их расположение на карте.
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Услуга по уходу за могилами, предлагаемая компанией, доступна по всей Латвии при условии, что конкретное место захоронения оцифровано и внесено в базу данных cemety.lv. Услуга включает уборку сорняков, листьев, веток и увядших цветов, выравнивание поверхности места захоронения и установку свечи. После выполнения работ родственники получают фотографии до и после уборки, чтобы даже на расстоянии убедиться в результате.
"Профессиональная помощь не заменяет заботу семьи об ушедших близких, но может ее дополнить. Самое главное – сохранить возможность ухаживать за местами захоронения родственников даже тогда, когда в повседневной жизни нет возможности регулярно посещать кладбище", – подчеркивает Блате.
Более подробная информация об услуге по уходу за могилами и порядке ее заказа доступна на сайте cemety.lv.
В онлайн-опросе Norstat Omnibus, проведенном в октябре этого года методом CAWI, приняли участие 1001 житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.