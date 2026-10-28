Почти половина жителей Латвии хотели бы чаще ухаживать за могилами близких - что им мешает?

Вопрос ухода за могилами стал особенно актуальным в связи со вступившим в силу в этом году Законом о кладбищах. Он устанавливает обязанность держателя места захоронения обеспечивать его содержание, а также предусматривает выявление могил, за которыми длительное время никто не ухаживает. Если в течение трех лет после решения самоуправления о признании места захоронения неухоженным оно не будет приведено в порядок, самоуправление может принять решение о лишении права пользования этим местом.