Активисты обещают продолжать оказание помощи Украине.
В Латвии
Сегодня 14:48
В Латвии собрали деньги на десять систем спутникового интернета для защитников Украины
В ходе благотворительной акции в поддержку защитников Украины, организованной представительством Ассоциации малых городов Украины в Латвии и Фондом Валмиерского края, собраны деньги и приобретены десять систем спутникового интернета Starlink Mini.
Уже на этой неделе системы доставят в Украину и установят на наземные логистические роботы, чтобы обеспечить устойчивую связь и возможность управлять ими непосредственно на линии фронта.
Пожертвования принимали на счет Фонда Валмиерского края, а также собирали во время праздников и мероприятий в крае: праздника города Валмиеры, Фестиваля помидоров в Бренгули, праздника встреч в Кокмуйже и ярмарки Симьюда. Волонтеры и представители украинской общины призывали посетителей жертвовать и угощали их домашним традиционным украинским борщом и другими блюдами.
Представители украинской общины Валмиеры обещают и дальше участвовать в мероприятиях с благотворительными стендами, где каждый сможет сделать пожертвование.