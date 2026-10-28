В Латвии собрали деньги на десять систем спутникового интернета для защитников Украины

Пожертвования принимали на счет Фонда Валмиерского края, а также собирали во время праздников и мероприятий в крае: праздника города Валмиеры, Фестиваля помидоров в Бренгули, праздника встреч в Кокмуйже и ярмарки Симьюда. Волонтеры и представители украинской общины призывали посетителей жертвовать и угощали их домашним традиционным украинским борщом и другими блюдами.