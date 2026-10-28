Трамп заявил о скорой встрече Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина будет организована "очень скоро".
По словам американского лидера, переговоры могут привести к значительному прогрессу.
"Очень скоро будет организована встреча, и я думаю, что можно добиться большого прогресса", - сказал Трамп журналистам.
В воскресенье Зеленский сообщил, что в ноябре должна состояться трехсторонняя встреча представителей Киева, Вашингтона и Москвы. Ее целью станет возобновление мирных переговоров.
Ранее Кремль заявлял, что трехсторонняя встреча запланирована на ноябрь в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Однако подробности возможной встречи, в том числе ее точная дата и формат, пока не уточняются. До сих пор Путин отвергал возможность личных переговоров с Зеленским.
В начале своего второго президентского срока Трамп обещал завершить войну в течение 24 часов. Однако более года переговоров под руководством США не принесли решающего прорыва.
В последнее время внимание Трампа вновь сместилось с Украины на отношения с Путиным. Американский президент заявил о договоренности с Москвой относительно поставок российского дизельного топлива на рынок США и мировые рынки.
Пока остается неясным, приведут ли новые дипломатические усилия к реальной встрече украинского и российского лидеров и смогут ли стороны добиться прогресса в урегулировании войны.