Трамп заявил о скорой встрече Зеленского и Путина

Ранее Кремль заявлял, что трехсторонняя встреча запланирована на ноябрь в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Однако подробности возможной встречи, в том числе ее точная дата и формат, пока не уточняются. До сих пор Путин отвергал возможность личных переговоров с Зеленским.