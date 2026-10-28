Страшная катастрофа в Испании: столкнулись два скоростных поезда, сообщается о десятках погибших

Как сообщает испанский телеканал Antena 3, один из поездов, предположительно, находился в неподвижном состоянии, когда в него врезался другой состав. Представитель железнодорожного профсоюза Рафаэль Эскудеро отметил, что подобная ситуация вызывает серьезные вопросы к работе систем безопасности. По его словам, при наличии препятствия на пути автоматические системы должны обнаруживать его и предотвращать столкновение.