Страшная катастрофа в Испании: столкнулись два скоростных поезда, сообщается о десятках погибших
В среду, 28 октября, в Испании произошла крупная железнодорожная катастрофа: столкнулись два скоростных пассажирских поезда, несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи. Испанские СМИ сообщают о большом количестве жертв. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, где внутри поврежденных вагонов остаются заблокированные пассажиры.
Авария произошла около 8:54 по местному времени в провинции Толедо, неподалеку от населенных пунктов Урда и Лос-Ебенес. На высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей Мадрид с Андалусией, столкнулись поезд AVE государственной компании Renfe и состав частного оператора Iryo.
По информации экстренной службы 112, столкновение произошло на 118-м километре железнодорожной линии. В результате удара как минимум два вагона поезда Iryo сошли с рельсов и упали с насыпи. На место происшествия немедленно направили многочисленные спасательные подразделения, пожарных и медицинские бригады.
Число погибших может оказаться значительно выше
По последним официально подтвержденным данным, в результате столкновения погибли не менее 10 человек. Об этом сообщила представитель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья, заявление которой приводит агентство EFE.
При этом испанские СМИ сообщают о значительно большем количестве жертв. В частности, телеканал laSexta со ссылкой на радиостанцию Cadena SER передает, что, по информации источников в службе гражданской защиты Кастилии-Ла-Манчи, число погибших может достигать 46 человек.
По информации laSexta, Гражданская гвардия Испании подтвердила, что в результате аварии повреждены четыре вагона, внутри которых остаются заблокированные люди.
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Очевидцы описывают происходящее как настоящую катастрофу. В эфире Telecinco прозвучал рассказ родственника одного из пассажиров, который сообщил, что после столкновения люди пытались самостоятельно оказывать помощь раненым. По словам свидетелей, на месте аварии также возникли очаги возгорания.
На месте работают вертолеты и спасательные бригады
К месту трагедии направили три медицинских вертолета, две мобильные реанимационные бригады, пожарных из Алькасар-де-Сан-Хуана и Оргаса, а также сотрудников гражданской защиты из ближайших населенных пунктов.
Власти Кастилии-Ла-Манчи активировали региональный план реагирования на чрезвычайные ситуации. Спасатели пытаются добраться до людей, находящихся внутри поврежденных вагонов, и организуют эвакуацию пострадавших.
Мэр Урды Мануэль Галан сообщил, что местные власти готовят спортивный павильон для приема пострадавших. По его словам, населенный пункт небольшой, поэтому собственных медицинских ресурсов недостаточно для ликвидации последствий столь масштабного происшествия.
Что известно о причинах столкновения
По предварительным данным, поезд AVE мог врезаться сзади в состав Iryo, находившийся впереди. Именно после этого удара несколько вагонов сошли с рельсов, причем два из них оказались внизу насыпи.
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Как сообщает испанский телеканал Antena 3, один из поездов, предположительно, находился в неподвижном состоянии, когда в него врезался другой состав. Представитель железнодорожного профсоюза Рафаэль Эскудеро отметил, что подобная ситуация вызывает серьезные вопросы к работе систем безопасности. По его словам, при наличии препятствия на пути автоматические системы должны обнаруживать его и предотвращать столкновение.
Специалистам предстоит выяснить, почему два высокоскоростных поезда оказались на одном участке пути и какие технические или человеческие факторы могли привести к аварии.
Движение поездов приостановлено, власти отреагировали на трагедию
После столкновения оператор железнодорожной инфраструктуры Adif полностью приостановил движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией. Ограничения затронули железнодорожное сообщение между испанской столицей, Сьюдад-Реалем и городами южной части страны.
Компания Renfe объявила, что пассажиры затронутых рейсов могут бесплатно изменить билеты или отменить поездку. Кроме того, перевозчик активировал специальный план помощи пострадавшим и их родственникам.
На трагедию уже отреагировал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что находится на постоянной связи с министром транспорта Оскаром Пуэнте и руководством Кастилии-Ла-Манчи. Премьер также отменил свое участие в запланированном мероприятии.
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Председатель правительства Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Пахе направился к месту происшествия, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.
Новая катастрофа произошла спустя девять месяцев после другого масштабного железнодорожного происшествия в Испании. 18 января 2026 года возле Адамуса в провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда, в результате чего погибли 46 человек и более 120 получили ранения.
Спасательная операция на месте нынешней трагедии продолжается. Власти предупреждают, что число погибших и раненых еще может измениться по мере обследования поврежденных вагонов.