Испания объявила трехдневный траур: число погибших при столкновении поездов выросло до 68 человек

Министр назвал такое развитие событий необъяснимым. Он подчеркнул, что столкновение двух поездов, следующих друг за другом по одной линии, является крайне необычным происшествием для испанской высокоскоростной железнодорожной сети. При этом Пуэнте заявил, что пока не возлагает ответственность на конкретных людей. Следователям предстоит установить, почему машинисту было разрешено продолжить движение и какие обстоятельства привели к трагедии.