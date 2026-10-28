Испания объявила трехдневный траур: число погибших при столкновении поездов выросло до 68 человек
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании продолжает расти. По последним официальным данным, при столкновении двух скоростных поездов погибли 68 человек, еще десятки получили ранения. Премьер-министр страны Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур и пообещал выяснить все обстоятельства трагедии, в то время как спасатели продолжают искать людей среди обломков вагонов.
В среду, 28 октября, председатель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе сообщил, что число погибших при столкновении двух скоростных поездов в провинции Толедо достигло 68 человек. Ранее власти сообщали о 64 жертвах, однако по мере обследования разрушенных вагонов число погибших увеличилось.
По словам главы региона, 15 пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, еще 53 человека получили травмы, потребовавшие медицинской помощи. При этом окончательные масштабы трагедии пока неизвестны.
Спасатели продолжают обследовать искореженные вагоны, под которыми могут оставаться люди. Для поисковых работ планируется привлечь кинологов с собаками. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.
В Испании объявили трехдневный траур
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл к месту катастрофы в районе населенного пункта Урда, где ознакомился с ходом спасательной операции и выступил с заявлением.
Глава правительства объявил трехдневный национальный траур с 29 по 31 октября в память о погибших. Он выразил соболезнования родственникам жертв и заверил, что государство окажет необходимую поддержку пострадавшим.
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Санчес также пообещал провести тщательное расследование обстоятельств столкновения и установить, кто несет ответственность за произошедшее.
"Мы дойдем до конца. Если была допущена халатность, об этом станет известно. Если произошли сбои в системе безопасности, последует жесткая реакция", – заявил премьер-министр.
Он подчеркнул, что сейчас главными задачами остаются оказание помощи раненым, поиск людей и координация работы экстренных служб.
"Мама, мы ничего не можем сделать, здесь умирают люди"
Тем временем испанские СМИ продолжают публиковать свидетельства пассажиров, переживших катастрофу.
Одной из самых тяжелых историй стал рассказ испанки Марисоль, чей сын Адриан ехал в Севилью вместе с друзьями на рабочую конференцию. После столкновения молодой человек смог выбраться из поврежденного поезда и позвонить матери с чужого телефона.
"Мама, мы ничего не можем сделать, здесь умирают люди", – передала женщина слова сына в эфире Antena 3.
По словам Марисоль, Адриан получил травмы, однако смог самостоятельно покинуть вагон. Один из его друзей серьезно повредил ногу. Молодой человек был настолько потрясен увиденным, что практически не мог разговаривать.
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Другой выживший пассажир, Хесус, рассказал радиостанции Cadena SER, что в момент столкновения спокойно работал за ноутбуком. Неожиданно поезд резко затормозил, после чего пассажиров отбросило с мест.
Выбравшись наружу, мужчина присоединился к спасению других людей. Во время интервью он держал капельницу раненому пассажиру, которому медики оказывали помощь.
"Я видел картины, которые никогда не забуду", – признался Хесус.
Еще одна пассажирка, 17-летняя Эдуарда, ехала на поезде Iryo к сестре вместе с двумя кошками. После столкновения ей удалось выбраться из вагона. Девушка рассказала о криках людей, разрушенных вагонах и пассажирах, оказавшихся под обломками.
Несмотря на пережитый шок, она пыталась помогать раненым и поддерживать их до прибытия медиков.
Министр транспорта назвал обстоятельства аварии необъяснимыми
В среду министр транспорта Испании Оскар Пуэнте выступил с первыми объяснениями возможных причин катастрофы.
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По его словам, незадолго до столкновения на железнодорожной линии произошел сбой системы безопасности LZB, из-за которого пришлось остановить несколько поездов. Затем управление движением взял на себя диспетчерский центр на мадридском вокзале Аточа. После этого было принято решение возобновить движение, хотя один из составов продолжал стоять на путях.
Министр назвал такое развитие событий необъяснимым. Он подчеркнул, что столкновение двух поездов, следующих друг за другом по одной линии, является крайне необычным происшествием для испанской высокоскоростной железнодорожной сети. При этом Пуэнте заявил, что пока не возлагает ответственность на конкретных людей. Следователям предстоит установить, почему машинисту было разрешено продолжить движение и какие обстоятельства привели к трагедии.
Отвечая на вопрос о возможной отставке после второй крупной железнодорожной катастрофы в Испании за девять месяцев, министр заявил, что сейчас думает исключительно о выяснении причин случившегося.
Что известно о самой катастрофе
Столкновение произошло утром 28 октября около 8:54 по местному времени в провинции Толедо, между населенными пунктами Урда и Лос-Ебенес, примерно в 150 километрах к югу от Мадрида.
По предварительным данным, скоростной поезд AVE государственной компании Renfe врезался сзади в стоявший на путях состав частного оператора Iryo. Оба поезда следовали из Мадрида в Севилью. От удара несколько вагонов сошли с рельсов, два из них упали с насыпи. В результате значительная часть составов оказалась серьезно повреждена.
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На месте работают пожарные, сотрудники Гражданской гвардии, медицинские бригады и Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям Испании (UME). Пострадавших доставили в больницы региона, где для их приема были мобилизованы дополнительные медицинские ресурсы.
Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией остается приостановленным. Пассажиры затронутых рейсов могут бесплатно изменить или отменить билеты.
Трагедия произошла спустя всего девять месяцев после другой крупной железнодорожной катастрофы в Испании. В январе 2026 года возле Адамуса в провинции Кордова при аварии двух скоростных поездов погибли 46 человек.