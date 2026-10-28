Домбрава хотел бы остаться министром внутренних дел и дальше бороться с мигрантами
Министр внутренних дел Янис Домбрава хочет сохранить свой пост и в следующем правительстве Латвии. Политик считает, что результаты выборов подтвердили поддержку работы Национального объединения, и не исключает, что без этого министерского портфеля партия не войдет в новую коалицию.
Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение, NA) в среду в эфире программы Латвийского телевидения "Rīta panorāma" заявил, что результаты недавних выборов в Сейм свидетельствуют о том, что избиратели оценили работу Национального объединения в Министерстве внутренних дел. Поэтому, по его мнению, было бы логично продолжить начатую работу.
Главным приоритетом министр по-прежнему называет реализацию разработанного под его руководством плана по ограничению иммиграции.
Отвечая на вопрос, войдет ли Национальное объединение в правительство Кулбергса, если партии не предложат должность министра внутренних дел, Домбрава ответил, что такой вариант сейчас не рассматривается.
"На данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Есть вполне конкретный мандат, данный избирателями, есть приоритеты, которые сами избиратели признали важными для себя. С этого мы и начинаем разговор о следующем правительстве", - заявил политик.
Как сообщалось, на этой неделе Кулбергс начинает первый официальный раунд переговоров о формировании правительства с потенциальными партнерами по коалиции. Встречи запланированы с представителями "Нового Единства" (JV) и Национального объединения.
В ходе переговоров кандидат на пост премьер-министра от Объединенного списка намерен представить краткий план преобразований и новую модель работы правительства. По его словам, предложения будут направлены на упорядочение государственных финансов, развитие экономики, укрепление безопасности и реформирование государственного управления.
Кроме того, Кулбергс намерен предложить модель, которая позволит четче разграничить ответственность правительства и Сейма за проведение преобразований. Декларация правительства, по его замыслу, должна быть сосредоточена на важнейших задачах, а отдельный документ будет определять преобразования, за которые отвечает парламент.
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Ранее сообщалось, что Латвийский профсоюз работников внутренних дел (ЛПРВД) хотел бы видеть на посту министра внутренних дел опытного и знающего отрасль профессионала, заявили в профсоюзе, который ранее уже публично критиковал нынешнего министра внутренних дел Яниса Домбраву за игнорирование интересов работников.