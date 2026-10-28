Большинство жителей Латвии хотели бы получать более 2000 евро в месяц, но реальность совсем иная
Более половины жителей Латвии – 62 % – чувствовали бы себя финансово защищенными, если бы их ежемесячная зарплата после уплаты налогов превышала 2000 евро. Более четверти опрошенных – 27 % – для этого необходим доход свыше 3000 евро в месяц.
Согласно результатам последнего опроса жителей, проведенного банком Citadele, чаще всего жители Латвии связывают финансовую защищенность с зарплатой от 2001 до 3000 евро в месяц – такой уровень доходов назвали 47 % опрошенных. Четверть респондентов – 25 % – чувствовали бы себя финансово защищенными при зарплате от 2001 до 2500 евро, а 22 % – при доходе от 2501 до 3000 евро в месяц.
Более четверти жителей Латвии – 27 % – для ощущения финансовой защищенности необходима зарплата свыше 3000 евро в месяц. Из всех опрошенных 15 % чувствовали бы себя финансово защищенными при зарплате от 3001 до 4000 евро, а 12 % – при доходе свыше 4000 евро. При этом 18 % жителей хватило бы зарплаты от 1501 до 2000 евро в месяц, а 7 % – дохода до 1500 евро.
Ожидания превышают среднюю зарплату
Несмотря на то, что зарплаты в Латвии продолжают расти, представления жителей о доходах, необходимых для финансовой защищенности, значительно превышают среднюю зарплату по стране. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), во втором квартале 2026 года средняя зарплата брутто в Латвии составила 1886 евро в месяц – на 4,3 % больше, чем годом ранее. Реальный рост зарплаты нетто с учетом инфляции составил 1,1 %.
В этом году на расходы домохозяйств существенно влияют рост цен на топливо и жилье. По данным Центрального статистического управления, в сентябре годовая инфляция достигла 3,2 %. Наибольшее влияние на рост цен оказали транспортные расходы, прежде всего подорожание топлива на 35,3 % за год, а также повышение цен на жилье, воду, электроэнергию и отопление. В то же время за год цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 4,8 %.
Читайте продолжение после рекламы
В Риге хотят больше
В региональном разрезе самые высокие ожидания по доходам отмечаются в статистическом регионе Риги: почти трети опрошенных – 32 % – для финансовой защищенности необходима зарплата свыше 3000 евро в месяц. Кроме того, 16 % рижан считают, что она должна превышать 4000 евро. Это самый высокий показатель среди регионов Латвии.
В Латгалии и Видземе каждый третий опрошенный – 33 % – чувствовал бы себя финансово защищенным при доходе до 2000 евро в месяц. В Курземе такой ответ дали 29 %, а в Земгале – 23 % респондентов.
В Земгале по сравнению с другими регионами чаще связывают финансовую защищенность с зарплатой от 2001 до 2500 евро: такой уровень доходов указали 30 % опрошенных.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что минимальную зарплату в Латвии хотят повысить всего на 40 евро, хотя должны были на 55.