Большинство жителей Латвии хотели бы получать более 2000 евро в месяц, но реальность совсем иная

В этом году на расходы домохозяйств существенно влияют рост цен на топливо и жилье. По данным Центрального статистического управления, в сентябре годовая инфляция достигла 3,2 %. Наибольшее влияние на рост цен оказали транспортные расходы, прежде всего подорожание топлива на 35,3 % за год, а также повышение цен на жилье, воду, электроэнергию и отопление. В то же время за год цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 4,8 %.