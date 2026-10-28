А это мысль! Недостроенный мост Rail Baltica предложили превратить... в ресторан и гостиницу
Фото: LETA
Что делать с недостроенным мостом в Риге? В соцсетях предложили неожиданный вариант.
В Латвии

А это мысль! Недостроенный мост Rail Baltica предложили превратить... в ресторан и гостиницу

Отдел новостей

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Чуточку креатива - и недостроенный пролет Rail Baltica в Риге мог бы стать не очередным символом затянувшейся стройки, а эксклюзивным рестораном с гостиницей прямо над Даугавой.

Советник министра финансов Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети X сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором недостроенный пролет железнодорожного моста Rail Baltica через Даугаву превратился в ресторан и небольшую гостиницу. Шуточная идея вызвала оживленную реакцию: одни оценили фантазию, другие напомнили о проблемах с самой стройкой.

"Размышляя об экономическом потенциале Риги. Превратить дефект в эффект", - написал Витолс, предложив назвать заведение "Rīgas pālis". Название обыгрывает слово pālis, означающее свайную опору, а также латышское выражение būt pālī, которое в разговорной речи означает состояние сильного опьянения.

На созданном ИИ изображении недостроенная конструкция превратилась в современный комплекс с панорамными окнами, террасами над водой, рестораном и гостиничными номерами.

Речь идет об опоре и частично построенном пролете будущего железнодорожного моста Rail Baltica через Даугаву. Сооружение должно стать частью нового железнодорожного перехода длиной около 900 метров, который планируется использовать также для движения пешеходов и велосипедистов. Однако из-за изменения приоритетов проекта дальнейшее строительство пока отложено на неопределенный срок.

В комментариях пользователи предложили и другие варианты использования сооружения. Один из них пошутил, что гостиница рядом с железнодорожным мостом подойдет разве что экс-министру сообщения Каспару Бришкенсу и его команде - причем без возможности покинуть номера. 

Темы

ДаугаваКаспар БришкенсRail Baltica

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