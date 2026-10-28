А это мысль! Недостроенный мост Rail Baltica предложили превратить... в ресторан и гостиницу
Чуточку креатива - и недостроенный пролет Rail Baltica в Риге мог бы стать не очередным символом затянувшейся стройки, а эксклюзивным рестораном с гостиницей прямо над Даугавой.
Советник министра финансов Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети X сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором недостроенный пролет железнодорожного моста Rail Baltica через Даугаву превратился в ресторан и небольшую гостиницу. Шуточная идея вызвала оживленную реакцию: одни оценили фантазию, другие напомнили о проблемах с самой стройкой.
"Размышляя об экономическом потенциале Риги. Превратить дефект в эффект", - написал Витолс, предложив назвать заведение "Rīgas pālis". Название обыгрывает слово pālis, означающее свайную опору, а также латышское выражение būt pālī, которое в разговорной речи означает состояние сильного опьянения.
На созданном ИИ изображении недостроенная конструкция превратилась в современный комплекс с панорамными окнами, террасами над водой, рестораном и гостиничными номерами.
Domājot par Rīgas ekonomisko potenciālu. Padarīt defektu par efektu. Restorāns 'Rīgas pālis', lai aizvietotu 'Briškena pālis'. Restorāns un neliela viesnīca 'Miers un Bērziņš'. Mākslīgā intelekta variācija par tēmu. https://t.co/7n4XZR0wBq— Guntars Vītols (@guntarsv) October 26, 2026
Речь идет об опоре и частично построенном пролете будущего железнодорожного моста Rail Baltica через Даугаву. Сооружение должно стать частью нового железнодорожного перехода длиной около 900 метров, который планируется использовать также для движения пешеходов и велосипедистов. Однако из-за изменения приоритетов проекта дальнейшее строительство пока отложено на неопределенный срок.
В комментариях пользователи предложили и другие варианты использования сооружения. Один из них пошутил, что гостиница рядом с железнодорожным мостом подойдет разве что экс-министру сообщения Каспару Бришкенсу и его команде - причем без возможности покинуть номера.