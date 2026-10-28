Паспорт Латвии вошел в число 25 сильнейших в мире: что это означает для путешественников
Паспорт гражданина Латвии занимает 21-е место в мире, набрав 156 баллов мобильности и обеспечивая доступ к 78,8% оцениваемых направлений. Об этом свидетельствуют данные платформы Passport Reports на 28 октября 2026 года.
Платформа Passport Reports публикует обзоры паспортов 199 стран на 34 языках. В профиле Латвии указано, что последняя проверка данных проводилась 19 октября 2026 года, а обновление состоялось 11 октября.
Граждане Латвии могут путешествовать без визы по 118 направлениям. Еще в 27 странах и территориях предусмотрено получение визы по прибытии или упрощенный порядок въезда, а для посещения 11 направлений требуется электронное разрешение на въезд. Для поездок по оставшимся 42 направлениям необходимо заранее оформить визу.
Показатель мобильности рассчитывается как сумма первых трех категорий: 118, 27 и 11 направлений. Доля в 78,8% определяется исходя из 198 зарубежных направлений, без учета самой Латвии.
Позиции Латвии в других международных рейтингах
В европейском рейтинге Латвия занимает 28-е место среди 47 стран. В мировом рейтинге она делит 21-е место с Эстонией и Чехией, у которых такие же показатели мобильности и распределение направлений по условиям въезда. Литва расположилась на 22-м месте.
Среди 32 государств – членов НАТО Латвия занимает 24-е место. В рейтинге стран Всемирной торговой организации (ВТО) она находится на 32-м месте из 159, среди 38 государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – на 26-м, а среди 57 участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – на 28-м.
В рейтинге паспортов стран Шенгенской зоны Латвия занимает 26-е место из 29. При этом Латвия является участницей Шенгенской зоны, а свобода передвижения внутри нее входит в число возможностей, которые предоставляет латвийский паспорт.
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Среди парламентских республик латвийский паспорт занимает 15-е место из 40 стран, а в категории государств, использующих евро, – 19-е из 27.
В отдельном списке стран по численности населения, составленном в порядке убывания, Латвия находится на 150-м месте из 199. Этот показатель характеризует численность населения страны и не влияет на количество баллов мобильности паспорта.
Электронные разрешения и дополнительные требования
В рейтингах паспортов, позволяющих въезжать в страны по упрощенным правилам, Латвия занимает 29-е место среди 46 паспортов в отношении США, 32-е из 84 в отношении Великобритании, 32-е из 54 в отношении Канады и 32-е из 83 в отношении Китая.
Для поездок в США, Великобританию и Канаду гражданам Латвии требуется электронное разрешение на въезд. При этом Китай в рейтинге указан как страна, доступная для безвизового посещения.
Согласно данным Passport Reports, владельцы латвийских паспортов могут находиться в Малайзии и Сингапуре без визы до 90 дней. Однако перед въездом необходимо заполнить специальную форму прибытия. Конкретный разрешенный срок пребывания определяется при пересечении границы. При этом заполнение формы прибытия не считается получением электронного разрешения на въезд.
Насколько Латвия открыта для иностранных путешественников
В рейтинге открытости стран для иностранных путешественников Латвия делит 75-е место, а в списке государств с наиболее строгими правилами въезда – 71-е место. Оба рейтинга охватывают 199 стран.
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Согласно данным платформы, безвизовый въезд в Латвию предусмотрен для владельцев паспортов 93 иностранных государств, тогда как гражданам еще 105 стран необходимо оформлять визу. Эти показатели относятся именно к условиям въезда иностранцев в Латвию.
При этом правила въезда в двух направлениях могут существенно различаться. Например, Passport Reports относит Китай к безвизовым направлениям для граждан Латвии, тогда как владельцам китайских паспортов для посещения Латвии необходима виза.
Как рассчитывается мировой рейтинг паспортов
Различные международные индексы могут по-разному оценивать силу паспортов, поскольку используют собственные критерии классификации условий въезда, начисления баллов и распределения мест при одинаковых результатах.
Платформа Passport Reports применяет ко всем паспортам единые, заранее определенные и измеримые критерии, а также публикует порядок их приоритетности.
Показатель мобильности представляет собой общее количество направлений, доступных без визы, с оформлением визы по прибытии, по другим упрощенным правилам или с электронным разрешением на въезд.
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При составлении мирового рейтинга в первую очередь сравнивается общий показатель мобильности. Если он совпадает у нескольких паспортов, учитывается количество безвизовых направлений, затем число направлений, доступных по электронному разрешению, и после этого количество направлений с визой по прибытии или упрощенным въездом.
Если все четыре показателя совпадают, паспорта делят одну позицию. Такой подход обеспечивает единые условия сравнения и позволяет проверить результаты рейтинга.