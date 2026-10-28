Паспорт Латвии вошел в число 25 сильнейших в мире: что это означает для путешественников

Граждане Латвии могут путешествовать без визы по 118 направлениям. Еще в 27 странах и территориях предусмотрено получение визы по прибытии или упрощенный порядок въезда, а для посещения 11 направлений требуется электронное разрешение на въезд. Для поездок по оставшимся 42 направлениям необходимо заранее оформить визу.