"Это надувательство покупателей". Профессор раскритиковала магазины, продающие масло за 99 центов
Крупные продуктовые сети поступают неправильно, когда объявляют масштабные акции на сравнительно дешевые товары, например продают пачку сливочного масла за 99 центов, но завозят в магазины лишь несколько упаковок. Об этом в интервью порталу Jauns.lv заявила профессор Бизнес-школы Turība Ивета Лининя.
По ее словам, ситуация вызывает большое разочарование, особенно с учетом того, что несколько лет назад на латвийский рынок вышел крупный розничный торговец. Он действовал примерно так же, как до него другая большая торговая сеть: сначала привлекал покупателей очень низкими ценами, но со временем стоимость товаров выросла.
Профессор лично убедилась, что цены на самые популярные товары во всех трех крупнейших торговых сетях примерно одинаковы.
"Ничего не стало дешевле. Жаль, что приходится снова сталкиваться с такой ситуацией", - отметила Лининя.
Покупателей заманивают рекламой масла за 99 центов
"Сейчас я бы сказала так: цены у всех трех крупнейших торговых сетей находятся на одном уровне. Ни в одной из них цены не ниже и не выше", - заявила профессор.
Все три торговые сети используют так называемые товары-приманки. Суть этой стратегии заключается в том, что на один или два товара устанавливают очень низкую цену, чтобы привлечь покупателей в магазин. Люди приходят за выгодной покупкой, а затем приобретают и остальные товары, которые стоят дороже.
Например, пачку сливочного масла продают за 99 центов, тогда как остальные продукты остаются по обычным ценам.
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"Человек видит рекламу, приходит в магазин, покупает этот товар, а заодно и все остальное. Но зачастую выгода оказывается практически нулевой. Ее может вообще не быть, а иногда покупатель даже теряет деньги, поскольку вынужден приобретать остальные товары по более высоким ценам", - объяснила Лининя.
Дешевого масла хватает только первым покупателям
Особенно негативно профессор оценивает ситуацию, когда торговые сети завозят в магазины слишком мало товаров, участвующих в акции.
По ее словам, дешевые продукты порой достаются только первым покупателям. Те, кто приходит позже, вынуждены покупать аналогичные товары по более высокой цене.
"Человек уже пошел или поехал в магазин, а в итоге остается в проигрыше", - отметила профессор.
"Я бы сказала, что это полное надувательство покупателей. Мне очень не нравится такая стратегия по отношению к людям", - подчеркнула она.
Специалист пояснила, что именно поэтому в рекламе часто указывают: акционные товары доступны только до тех пор, пока они есть в наличии. "Но если в магазин привезли всего одну коробку масла, то на сколько покупателей ее хватит?!" - возмутилась Лининя.
По словам профессора, в качестве товаров-приманок торговые сети используют не только сливочное масло, но и сахар, яйца и другие продукты повседневного спроса.