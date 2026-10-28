"Это надувательство покупателей". Профессор раскритиковала магазины, продающие масло за 99 центов

По ее словам, ситуация вызывает большое разочарование, особенно с учетом того, что несколько лет назад на латвийский рынок вышел крупный розничный торговец. Он действовал примерно так же, как до него другая большая торговая сеть: сначала привлекал покупателей очень низкими ценами, но со временем стоимость товаров выросла.