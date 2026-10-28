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Аварии и происшествия
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Трагическое утро в Риге: на улице Дарзциема в столкновении четырех автомобилей погиб человек, движение парализовано
В среду утром в Риге на улице Дарзциема произошло трагическое ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате столкновения погиб человек, сообщили порталу Jauns.lv в Госполиции.
По предварительной информации, тяжелая авария произошла около 7:33. Один из очевидцев первоначально сообщил порталу Jauns.lv, что в ДТП могли участвовать целых шесть автомобилей. Однако старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лига Дзилюма уточнила, что на улице Дарзциема столкнулись четыре автомобиля.
К сожалению, один человек погиб. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госполиции и другие оперативные службы.
Водителей предупреждают, что движение в районе улицы Дарзциема затруднено.
Полиция начала расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины трагической аварии.