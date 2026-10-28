Трагическое утро в Риге: на улице Дарзциема в столкновении четырех автомобилей погиб человек, движение парализовано

По предварительной информации, тяжелая авария произошла около 7:33. Один из очевидцев первоначально сообщил порталу Jauns.lv, что в ДТП могли участвовать целых шесть автомобилей. Однако старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лига Дзилюма уточнила, что на улице Дарзциема столкнулись четыре автомобиля.