Трагическое утро в Риге: на улице Дарзциема в столкновении четырех автомобилей погиб человек, движение парализовано
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Трагическое утро в Риге: на улице Дарзциема в столкновении четырех автомобилей погиб человек, движение парализовано

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В среду утром в Риге на улице Дарзциема произошло трагическое ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате столкновения погиб человек, сообщили порталу Jauns.lv в Госполиции.

По предварительной информации, тяжелая авария произошла около 7:33. Один из очевидцев первоначально сообщил порталу Jauns.lv, что в ДТП могли участвовать целых шесть автомобилей. Однако старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Лига Дзилюма уточнила, что на улице Дарзциема столкнулись четыре автомобиля.

К сожалению, один человек погиб. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госполиции и другие оперативные службы.

Водителей предупреждают, что движение в районе улицы Дарзциема затруднено.

Полиция начала расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины трагической аварии.

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