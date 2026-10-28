Вице-мэр Риги: исламские флаги на Вантовом мосту могут быть началом масштабных провокаций против Латвии
За последние две недели на Вантовом мосту в Риге дважды вывешивали флаги исламских государств - сначала Афганистана, а затем Саудовской Аравии. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс считает эти инциденты возможной провокацией и предупреждает, что они могут стать началом более масштабных действий против безопасности Латвии.
Утром в среду с вант Вантового моста в Риге сняли флаг Саудовской Аравии, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа. Две недели назад полицейские сняли с вант этого же моста флаг бывшей Исламской Республики Афганистан.
В связи с произошедшим муниципальная полиция начала административный процесс за нарушение общественного порядка. За такое нарушение физическому лицу может грозить предупреждение или штраф до 500 евро, а юридическому лицу – до 5000 евро.
Вице-мэр Риги считает произошедшее провокацией
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс заявил, что появление на Вантовом мосту уже второго флага исламского государства за столь короткий промежуток времени следует расценивать как провокацию. Он призвал Службу государственной безопасности и другие ответственные учреждения самым тщательным образом расследовать оба случая.
По мнению Ратниекса, подобные действия могут быть проверкой способности латвийских служб оперативно реагировать на такие происшествия и даже началом более масштабных провокаций против государства и его безопасности.
"Я поручил Рижской муниципальной полиции уделять повышенное внимание Вантовому мосту, чтобы подобные случаи не повторялись, и благодарен за оперативные действия. Мы видим, что сейчас происходит в Европе, и важно уделять каждому такому случаю должное внимание, устанавливать виновных и применять максимально строгое наказание", – заявил вице-мэр.
Ратниекс подчеркнул, что в Латвии есть только один государственный флаг, а национальная безопасность должна оставаться общим приоритетом.
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При этом он призвал общественность не уделять подобным инцидентам чрезмерного внимания, поскольку, по его мнению, именно создание ажиотажа и является целью провокаторов.
"Призываю общество не уделять этим случаям повышенного внимания, поскольку цель провокаций – вызвать ажиотаж в обществе, а доверять действиям компетентных учреждений", – отметил Ратниекс.
По информации Рижской думы, флаг Саудовской Аравии был вывешен на Вантовом мосту минувшей ночью и оперативно снят благодаря действиям правоохранительных органов. Две недели назад на мосту появился флаг Исламской Республики Афганистан. По обоим случаям Рижская муниципальная полиция начала административные процессы.