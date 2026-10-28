Вице-мэр Риги: флаги на Вантовом мосту могут быть началом масштабных провокаций против Латвии
Фото: LETA
С Вантового моста в Риге сняли флаг Саудовской Аравии.
В Латвии
Дополнена:Сегодня 10:05

Вице-мэр Риги: флаги на Вантовом мосту могут быть началом масштабных провокаций против Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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За последние две недели на Вантовом мосту в Риге дважды вывешивали флаги иностранных государств - сначала Афганистана, а затем Саудовской Аравии. Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс считает эти инциденты возможной провокацией и предупреждает, что они могут стать началом более масштабных действий против безопасности Латвии.

Утром в среду с вант Вантового моста в Риге сняли флаг Саудовской Аравии, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа. Две недели назад полицейские сняли с вант этого же моста флаг бывшей Исламской Республики Афганистан.

В связи с произошедшим муниципальная полиция начала административный процесс за нарушение общественного порядка. За такое нарушение физическому лицу может грозить предупреждение или штраф до 500 евро, а юридическому лицу – до 5000 евро.

Вице-мэр Риги считает произошедшее провокацией

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс заявил, что появление на Вантовом мосту уже второго флага исламского государства за столь короткий промежуток времени следует расценивать как провокацию. Он призвал Службу государственной безопасности и другие ответственные учреждения самым тщательным образом расследовать оба случая.

По мнению Ратниекса, подобные действия могут быть проверкой способности латвийских служб оперативно реагировать на такие происшествия и даже началом более масштабных провокаций против государства и его безопасности.

"Я поручил Рижской муниципальной полиции уделять повышенное внимание Вантовому мосту, чтобы подобные случаи не повторялись, и благодарен за оперативные действия. Мы видим, что сейчас происходит в Европе, и важно уделять каждому такому случаю должное внимание, устанавливать виновных и применять максимально строгое наказание", – заявил вице-мэр.

Ратниекс подчеркнул, что в Латвии есть только один государственный флаг, а национальная безопасность должна оставаться общим приоритетом.

При этом он призвал общественность не уделять подобным инцидентам чрезмерного внимания, поскольку, по его мнению, именно создание ажиотажа и является целью провокаторов.

"Призываю общество не уделять этим случаям повышенного внимания, поскольку цель провокаций – вызвать ажиотаж в обществе, а доверять действиям компетентных учреждений", – отметил Ратниекс.

По информации Рижской думы, флаг Саудовской Аравии был вывешен на Вантовом мосту минувшей ночью и оперативно снят благодаря действиям правоохранительных органов. Две недели назад на мосту появился флаг Исламской Республики Афганистан. По обоим случаям Рижская муниципальная полиция начала административные процессы.

Темы

Вантовый мостСаудовская АравияЭдвард РатниексАфганистан Муниципальная полиция

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