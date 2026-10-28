Новое правительство Латвии: Кулбергс представит партиям свой план масштабных перемен

Руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц сообщил агентству LETA, что партия отправится на переговоры в среду с "открытым разумом и открытым сердцем", но при этом будет твердо придерживаться принципов верховенства права, демократии и неизменного евроатлантического курса. Он отметил, что "Новое Единство" сначала хочет ознакомиться с предложением Кулбергса и только после этого принимать решение о дальнейших действиях.