Новое правительство Латвии: Кулбергс представит партиям свой план масштабных перемен
Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список") сегодня, 28 октября, начнет первый раунд официальных переговоров о формировании правительства с потенциальными партнерами по коалиции, встретившись с представителями "Нового Единства" и "Национального объединения".
Встреча с "Национальным объединением" начнется в 13:00, а переговоры с "Новым Единством" запланированы на 15:00. Обе встречи пройдут в здании Кабинета министров. После их завершения представители партий обещают дать комментарии СМИ.
Ранее Кулбергс сообщил журналистам, что предстоящие встречи станут первым официальным раундом переговоров с потенциальными партнерами по правительству. В пятницу запланирована встреча с "Прогрессивными", а в понедельник - с партией "Латвия на первом месте".
В ходе переговоров с политическими силами Кулбергс намерен представить краткий план преобразований и новую модель работы правительства. По словам политика, его предложение будет направлено на приведение в порядок государственных финансов, развитие экономики, укрепление безопасности и реформирование государственного управления.
Одновременно кандидат в премьеры от "Объединенного списка" планирует предложить модель, предусматривающую более четкое разграничение ответственности правительства и Сейма за проведение реформ. Он подчеркнул, что правительственная декларация должна быть сосредоточена на важнейших задачах, а в отдельном документе для Сейма будут определены преобразования, которые необходимо осуществить на парламентском уровне.
Кулбергс также намерен ввести специальные письма с задачами для министров, в которых для каждого из них будут установлены конкретные цели и приоритеты. По его словам, такой принцип заимствован из практики Европейской комиссии.
Руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц сообщил агентству LETA, что партия отправится на переговоры в среду с "открытым разумом и открытым сердцем", но при этом будет твердо придерживаться принципов верховенства права, демократии и неизменного евроатлантического курса. Он отметил, что "Новое Единство" сначала хочет ознакомиться с предложением Кулбергса и только после этого принимать решение о дальнейших действиях.
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В свою очередь председатель правления "Национального объединения", министр образования и науки Илзе Индриксоне сообщила агентству LETA, что на переговорах объединение сделает акцент на укреплении безопасности, стимулировании рождаемости и сохранении идентичности Латвии как национального государства. "Национальное объединение" также поддерживает повышение эффективности государственного управления, однако выступает против мер экономии, которые могут негативно сказаться на жителях.