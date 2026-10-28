Солнце попытается пробиться сквозь облака: синоптики рассказали о погоде на среду
Фото: LETA
Утро начнется с тумана, а днем возможны прояснения.
В Латвии

Солнце попытается пробиться сквозь облака: синоптики рассказали о погоде на среду

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В среду в Латвии ожидается облачная погода, местами с прояснениями, прогнозируют синоптики.

В первой половине дня местами возможен небольшой моросящий дождь, сохранится туман. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до +7…+12 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, видимость улучшится, а в течение дня может выглянуть солнце. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +9 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1022 гектопаскалей в Вентспилсе до 1029 гектопаскалей на границе с Россией.

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