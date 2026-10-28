Соседка заметила дым, но было уже поздно: в Тукумсе пожар унес жизнь женщины

Во дворе дома журналисты программы "Degpunktā" встретили владельца недвижимости. Мужчина был явно потрясен случившимся и не захотел говорить перед камерой. Он рассказал, что пожилая женщина периодически проживала в его доме на протяжении нескольких лет и никогда не доставляла никаких проблем. Однако на вопрос о возможной причине трагедии мужчина ответил почти сразу - по его предположению, женщина могла курить и уснуть.