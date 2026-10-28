Соседка заметила дым, но было уже поздно: в Тукумсе пожар унес жизнь женщины
В частном доме в Тукумсе, который сдавался в аренду пожилой женщине, произошел пожар. Поскольку в здании не был установлен детектор дыма, соседи заметили возгорание слишком поздно. Когда на место прибыли спасатели, женщину вынесли из дома уже без признаков жизни.
Одну из полос проезжей части заняли автомобили оперативных служб, выстроившиеся напротив одноэтажного частного дома. Спасатели продолжали работать, хотя пламя уже удалось потушить. Со стороны улицы было видно, что в доме выбиты окна, а все внутри покрыто толстым слоем копоти. На газоне валялись обгоревшие вещи, а неподалеку от кустов можжевельника находилось накрытое синим мешком тело погибшей женщины.
Первой подозрительный дым, поднимавшийся из трубы и постепенно заполнявший помещения, заметила соседка Зане. В тот момент она развешивала белье на втором этаже своего дома. Женщина начала звать хозяина соседнего здания, но никто не откликнулся, поэтому она решила ему позвонить.
Владельца дома не оказалось на месте, однако внутри должна была находиться квартирантка. Они сразу связались с пожарными и стали ждать помощи. Оперативные службы прибыли всего через несколько минут, но спасти пожилую женщину уже не удалось.
Во дворе дома журналисты программы "Degpunktā" встретили владельца недвижимости. Мужчина был явно потрясен случившимся и не захотел говорить перед камерой. Он рассказал, что пожилая женщина периодически проживала в его доме на протяжении нескольких лет и никогда не доставляла никаких проблем. Однако на вопрос о возможной причине трагедии мужчина ответил почти сразу - по его предположению, женщина могла курить и уснуть.
Из дома практически ничего не удалось спасти - все помещения покрыты копотью и залиты водой. Владелец крайне неохотно говорил о масштабах ущерба. Возможно, это связано с тем, что за все эти годы он так и не установил в доме детектор дыма.
Тем временем пожарные в очередной раз напоминают, насколько важно иметь дома этот небольшой прибор. При появлении первых признаков задымления детектор начал бы подавать громкий звуковой сигнал. Даже если бы он не разбудил спящую женщину, то, вероятно, привлек бы внимание соседки значительно раньше.