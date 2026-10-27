Трагедия на железной дороге под Ригой: последний поезд из Елгавы насмерть сбил молодую девушку

Местные жители, проживающие неподалеку от железнодорожных путей, вспоминают, что здесь и раньше происходили несчастные случаи. Некоторые из них были связаны с невнимательностью людей при пересечении железной дороги даже в специально оборудованных для этого местах. Однако на этот раз, судя по обстоятельствам, девушка находилась на железнодорожных путях в месте, где это запрещено.