Трагедия на железной дороге под Ригой: последний поезд из Елгавы насмерть сбил молодую девушку
В понедельник вечером произошла трагедия с последним поездом, следовавшим из Елгавы в Ригу. Между остановками Туриба и Тирайне машинист заметил человека на железнодорожных путях, однако избежать столкновения уже не удалось. К сожалению, удар оказался смертельным - погибла молодая девушка.
Около 23:00 в понедельник некоторые жители Тирайне и Марупе услышали звуковые сигналы поезда, а вскоре - сирены оперативных служб. Те, кто вышел на улицу, чтобы узнать, что произошло, увидели в темноте возле железнодорожных путей большое скопление сотрудников экстренных служб, сообщает "Degpunktā".
Государственная полиция подтвердила, что поезд насмерть сбил девушку. Ее точный возраст не раскрывается.
"На маршруте Елгава - Рига произошел несчастный случай, в результате которого пострадал один человек. Он находился на рельсах между остановками Тирайне и Туриба. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать столкновения не удалось", - рассказала представитель Vivi Даце Залдате-Розентале.
Местные жители, проживающие неподалеку от железнодорожных путей, вспоминают, что здесь и раньше происходили несчастные случаи. Некоторые из них были связаны с невнимательностью людей при пересечении железной дороги даже в специально оборудованных для этого местах. Однако на этот раз, судя по обстоятельствам, девушка находилась на железнодорожных путях в месте, где это запрещено.
Государственная полиция начала уголовный процесс. Следователям предстоит выяснить, стала ли трагедия результатом неосторожности или решение пройтись по железнодорожным путям в темноте было осознанным.