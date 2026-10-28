В Латвии тоже изучают опасные инфекции: что будет, если в лаборатории разобьется пробирка?

Как это выглядит на практике? Прежде всего принимаются все меры, чтобы происшествий не случалось. Работа с потенциально опасными биологическими материалами проводится в специально оборудованных лабораторных помещениях с использованием соответствующего оборудования и боксов биологической безопасности, так называемых ламинарных шкафов. Они помогают ограничить распространение биологических материалов за пределы рабочей зоны. В зависимости от характера работ используются и другие средства защиты, в том числе системы фильтрации воздуха и деконтаминации.