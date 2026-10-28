В Латвии тоже изучают опасные инфекции: что будет, если в лаборатории разобьется пробирка?
После тревожных новостей из России о смертельном случае легочной чумы в одном из исследовательских учреждений в обществе усилились опасения по поводу безопасности лабораторий. Портал Jauns.lv выяснил, какие опасные патогены изучают в Латвии и как предотвращают риск их выхода за пределы лаборатории.
Смертельный инцидент в Иркутске
В начале октября этого года международный резонанс вызвали сообщения о возможном случае легочной чумы в Иркутской области России. Независимые СМИ сообщали, что женщина заразилась опасной формой заболевания после того, как в лаборатории разбилась пробирка с патогеном. После инцидента под медицинское наблюдение и изоляцию попали почти 200 человек, контактировавших с умершей лаборанткой.
Хотя Москва и местные власти отрицали вспышку чумы, утверждая, что при посмертном исследовании бактерии чумы не обнаружили, международные наблюдатели выразили обеспокоенность возможным сокрытием информации и вероятной связью произошедшего с биологическими исследованиями.
В то же время и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) заявили, что риск международного распространения этой инфекции очень низок. Кроме того, в современной медицине чума успешно лечится антибиотиками, если заболевание диагностировано на ранней стадии.
Что изучают в Латвии и где хранят особо опасные вирусы?
Может ли такой опасный патоген храниться и у нас? Эксперты успокаивают: в лабораториях Института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR не хранят особо опасные патогены, например возбудитель сибирской язвы. Вместо этого исследователи работают с биологическими агентами 2-й и 3-й групп риска, соблюдая строгие требования биологической безопасности.
Читайте продолжение после рекламы
Для исследований в институте предусмотрены помещения 2-го и 3-го уровней биологической безопасности (BSL-2 и BSL-3). Работа с биологическими агентами в них ведется в соответствии с высочайшими международными стандартами.
Уровни биологической безопасности лабораторий определяют необходимые меры защиты сотрудников, окружающей среды и общества. Они включают соответствующую инфраструктуру, средства индивидуальной защиты, безопасные рабочие процедуры и методы деконтаминации. В повседневном понимании деконтаминация означает полную стерилизацию - процесс, при котором биологические агенты удаляют, инактивируют или уничтожают, чтобы предотвратить их дальнейшее распространение.
В зависимости от ситуации применяются соответствующие дезинфицирующие средства, проводится обработка оборудования и рабочих поверхностей, а также используются безопасные методы обращения с биологически загрязненными материалами и отходами. Если для проведения определенных исследований требуется еще более специализированная инфраструктура, BIOR сотрудничает с европейскими лабораториями соответствующего уровня биологической безопасности.
Что происходит, если разбивается пробирка с вирусом?
Чтобы предотвратить сценарии, подобные произошедшему в Иркутске, и не допустить заражения сотрудника с последующим распространением инфекции среди населения, в BIOR обеспечивается многоуровневая биологическая безопасность - от оборудования и устройства помещений до обучения сотрудников и четких инструкций на случай непредвиденных ситуаций.
Читайте продолжение после рекламы
"Наша цель - не только предотвращать происшествия, но и обеспечивать своевременное ограничение возможного риска, если что-то все же произойдет", - подчеркивают эксперты BIOR.
Как это выглядит на практике? Прежде всего принимаются все меры, чтобы происшествий не случалось. Работа с потенциально опасными биологическими материалами проводится в специально оборудованных лабораторных помещениях с использованием соответствующего оборудования и боксов биологической безопасности, так называемых ламинарных шкафов. Они помогают ограничить распространение биологических материалов за пределы рабочей зоны. В зависимости от характера работ используются и другие средства защиты, в том числе системы фильтрации воздуха и деконтаминации.
Во-вторых, каждый сотрудник знает, как действовать. Перед началом работы персонал проходит обучение, а знания о безопасности регулярно обновляются. Работники используют средства индивидуальной защиты, предназначенные для конкретных видов работ, и соблюдают установленные процедуры. Рабочую одежду и защитные средства меняют в соответствии с требованиями, исключая даже теоретическую возможность попадания загрязненной одежды за пределы лаборатории.
В-третьих, на случай происшествия предусмотрен определенный порядок действий. Например, если разбивается пробирка с потенциально опасным биологическим материалом, сотрудник незамедлительно действует в соответствии с аварийной процедурой, установленной для конкретного вида лабораторных работ. В зависимости от обстоятельств доступ в соответствующую зону ограничивается, оценивается возможная опасность и устанавливается безопасный порядок сбора материала и проведения деконтаминации. Если существует риск для здоровья сотрудника, организуются необходимое медицинское обследование и дальнейшее наблюдение.
Читайте продолжение после рекламы
Особенно строгие правила действуют при работе с определенными патогенами. Например, сотрудники, работающие с образцами, в которых может присутствовать вирус бешенства, допускаются к соответствующим работам только после выполнения установленных требований по вакцинации.
Для сотрудников, проводящих диагностику африканской чумы свиней, после контакта с образцами предусмотрены дополнительные ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции в места содержания свиней и других животных семейства свиней.
Таким образом, биологическая безопасность в BIOR зависит не только от ответственности одного сотрудника или наличия одного средства защиты.
Можно ли вынести вирус за пределы лаборатории?
Каким бы современным ни было оборудование, человеческий фактор всегда остается. Теоретически нельзя исключить, что сотрудник по невнимательности или даже намеренно вынесет опасный вирус за пределы лаборатории. Однако представители института отвергают подобные опасения, поскольку система безопасности основана на строгом многоуровневом контроле, а не только на добросовестности одного человека.
Например, доступ в помещения и зоны, где работают с биологическими агентами или хранят их, ограничен. Попасть туда могут только сотрудники, которым это необходимо для выполнения рабочих обязанностей и которые прошли соответствующее обучение.
Читайте продолжение после рекламы
Чтобы предотвратить случайный вынос биологических материалов из лаборатории, установлен порядок обращения с образцами, лабораторным оборудованием и рабочей одеждой. Материалы, которые могут быть биологически загрязнены, перед вывозом или передачей другим организациям проходят соответствующую обработку. Рабочую одежду и средства защиты меняют и утилизируют установленным способом. Как объясняют эксперты BIOR, цель всей этой системы - свести к минимуму риск как случайных ошибок, так и несанкционированных действий.
Но что произойдет, если подведет не человек, а техника, и, например, в городе внезапно отключится электричество? Отключатся ли системы безопасности и станут ли патогены неконтролируемыми? Представители BIOR поясняют, что в учреждении разработаны процедуры действий при различных чрезвычайных ситуациях и технических авариях, в том числе при длительных перебоях электроснабжения и нарушениях работы вентиляционных систем.
"У нас предусмотрены резервные источники электроснабжения, в том числе генераторы, которые при отключении электричества позволяют обеспечить энергией критически важные системы и оборудование института", - заверяют представители учреждения.
Инфекции и риски новых пандемий
Возбудители опасных инфекционных заболеваний могут сохраняться под землей десятилетиями. Один из таких примеров - сибирская язва, споры которой способны долго оставаться жизнеспособными в почве. Могут ли исторические скотомогильники в Латвии по-прежнему представлять инфекционную опасность?
Чтобы получить научно обоснованные ответы, BIOR в настоящее время изучает сибирскую язву и оценивает связанные с ней потенциальные риски, в том числе на исторических очагах инфекции. "Цель таких исследований - получить объективные данные, которые позволят лучше понять ситуацию и при необходимости дать научно обоснованные рекомендации по дальнейшим действиям. Само проведение исследований не означает, что для общества выявлена угроза", - подчеркивают исследователи.
Читайте продолжение после рекламы
Оценивая вероятность возникновения новых пандемий, эксперты признают, что постоянно следят за информацией об инфекционных заболеваниях и рисках их распространения. Для этого институт сотрудничает с европейскими референс-лабораториями, получая актуальные сведения как о новых инфекциях, так и о вспышках уже известных заболеваний. В зависимости от ситуации BIOR обеспечивает наличие необходимых реагентов и оборудования, а также готовность персонала к оперативному реагированию.
"В большинстве случаев вспышек инфекционных заболеваний обнаруживаются уже известные вирусы или бактерии, однако со временем их свойства могут меняться. Мутации - естественный процесс, но не каждая мутация делает патоген более опасным. Особое внимание уделяется зоонозам - заболеваниям, которые могут передаваться между животными и людьми", - объясняют эксперты.
С точки зрения общественного здравоохранения особенно важны возбудители заболеваний, поскольку при определенных условиях они могут передаваться между людьми с воздушными потоками и выделениями из дыхательных путей. Как признают специалисты, в отличие от многих других путей распространения инфекций, в повседневной жизни мы не можем перестать дышать, поэтому возбудители респираторных заболеваний могут создавать особенно серьезные трудности при сдерживании инфекций.
Риск пандемии определяется совокупностью нескольких факторов: свойствами патогена, его способностью заражать людей и распространяться между ними, а также уровнем иммунитета населения. Например, в случае вирусов птичьего гриппа важно следить за их распространением среди животных и отслеживать возможные изменения, способные повлиять на риск заражения людей. Люди не болеют африканской чумой свиней, однако наблюдение за этим вирусом имеет важное значение для защиты здоровья животных.
Читайте продолжение после рекламы
В институте подчеркивают, что полностью исключить риск новых пандемий невозможно. Однако сама по себе мутация патогена не означает, что он станет опаснее для людей или вызовет масштабную вспышку заболевания.
Задача BIOR - своевременно получать и анализировать научные данные, проводить необходимые лабораторные исследования и предоставлять научно обоснованную информацию, которая помогает ответственным учреждениям оценивать риски и при необходимости принимать меры.
Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго стремительно распространяется вспышка лихорадки Эбола: число подтвержденных случаев превысило 10 000, а почти половина заболевших умерла. Эпидемия стала самой смертоносной в истории страны, а медики не могут выявить значительную часть зараженных.