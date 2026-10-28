Правительство поддерживает важные поправки к процедуре выдачи новых паспортов и eID-карт

Во вторник правительство поддержало изменения в нормативном регулировании, предусматривающие новые основания для выдачи документов, удостоверяющих личность. В частности, новый документ можно будет получить, если срок действия предыдущего заканчивается раньше, чем это необходимо для запланированной поездки. Также в дальнейшем жители смогут получить новый документ, удостоверяющий личность, вместо действующего, если изменились внешность человека, в паспорте не осталось места для новых записей.