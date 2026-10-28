Правительство поддерживает важные поправки к процедуре выдачи новых паспортов и eID-карт
Около 346 000 владельцев eID-карт в Латвии смогут избежать замены документов из-за истечения срока сертификации микросхем. Кроме того, новые правила позволят менять действующий паспорт перед поездкой и пользоваться дистанционной электронной подписью.
Во вторник правительство поддержало изменения в нормативном регулировании, предусматривающие новые основания для выдачи документов, удостоверяющих личность. В частности, новый документ можно будет получить, если срок действия предыдущего заканчивается раньше, чем это необходимо для запланированной поездки. Также в дальнейшем жители смогут получить новый документ, удостоверяющий личность, вместо действующего, если изменились внешность человека, в паспорте не осталось места для новых записей.
Кроме того новый документ можно будет получить, если человек желает получить удостоверяющий личность документ нового образца, данные предыдущего документа были использованы незаконно, а также если включенные в удостоверение личности сертификаты были аннулированы, приостановлены или прекращено их действие.
Поддержанные правительством во вторник поправки также предусматривают, что сертификат электронной идентификации может использоваться для удаленного создания электронной подписи.
Предполагается, что государственное акционерное общество "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC) обеспечит работу устройства для дистанционного создания квалифицированной электронной подписи. Согласно предусмотренному решению, идентификация пользователя и подтверждение права на подписание будут осуществляться с помощью сертификата электронной идентификации, включенного в удостоверение личности. Сама квалифицированная электронная подпись будет создаваться дистанционно - на устройстве для создания квалифицированной электронной подписи, управляемом LVRTC.
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Люди, у которых квалифицированный сертификат электронной подписи, включенный в удостоверение личности, остается действительным, смогут выбирать: подписывать документы с помощью сертификата, содержащегося в удостоверении личности, или использовать возможность дистанционного создания квалифицированной электронной подписи.
Как пояснили в Государственной канцелярии, эти изменения имеют большое значение примерно для 346 000 владельцев eID-карт, срок действия сертификата безопасности микросхем в которых истекает 9 декабря этого года. Благодаря изменениям жителям не придется менять eID-карту, приобретать дополнительное оборудование или лично обращаться в учреждение.
Поправки вступят в силу 1 декабря 2026 года.