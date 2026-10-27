Уже второй крупный скандинавский банк увольняет сотрудников - в том числе и в странах Балтии

Лепп пояснил, что сокращение числа сотрудников связано с общей реорганизацией работы и инвестициями в развитие. Несколько лет назад, когда банк переживал период особенно высокой рентабельности, было решено увеличить инвестиции в развитие информационных технологий и в различные проекты, связанные с моделированием данных. "Сегодня, когда рентабельность вернулась на привычный уровень, нам больше не нужно столько сотрудников", - указал Лепп.