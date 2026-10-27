Уже второй крупный скандинавский банк увольняет сотрудников - в том числе и в странах Балтии
В группе Swedbank планируется сократить число сотрудников примерно на 500 человек, из них около 100 - в странах Балтии, сообщил эстонской общественной телерадиовещательной компании ERR председатель правления эстонского Swedbank Олави Лепп.
"Конечно, в рамках этого процесса мы предлагаем нынешним сотрудникам возможность сменить профиль работы, но такая возможность подходит не всем, и, к сожалению, приходится и увольнять", - сказал Лепп.
По его словам, в странах Балтии в Swedbank работает более 6000 человек, сокращение коснется примерно 100 из них. Он отметил, что по всей группе число уволенных сотрудников приблизится к 500.
Лепп пояснил, что сокращение числа сотрудников связано с общей реорганизацией работы и инвестициями в развитие. Несколько лет назад, когда банк переживал период особенно высокой рентабельности, было решено увеличить инвестиции в развитие информационных технологий и в различные проекты, связанные с моделированием данных. "Сегодня, когда рентабельность вернулась на привычный уровень, нам больше не нужно столько сотрудников", - указал Лепп.
Он добавил, что нет смысла сохранять прежнее число сотрудников, если в настоящее время не ведутся масштабные работы по развитию.
У шведского Swedbank есть дочерние банки во всех трех странах Балтии.
Ранее сообщалось, что крупнейший норвежский банк DNB объявил о планах сократить около 400 рабочих мест, поскольку все больше задач будет передано искусственному интеллекту. Известно, что изменения затронут и сотрудников банка в Латвии. Норвежское издание E24 пишет, что банк рассчитывает добиться существенного повышения эффективности, используя ИИ для изучения клиентов, а также при выполнении технологических задач и в программировании. Сокращения планируется завершить до конца этого года.