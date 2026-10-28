Вместо здоровья - традиционные семейные ценности? Чему Минобразования хочет учить школьников

Группа депутатов, на основании заявления которых данный вопрос рассматривался в комиссии Сейма по запросам, усомнилась в предназначении новой модели. Депутаты указали, что запланированное учебное содержание имеет выраженную идеологическую и политическую ориентацию, догматически нацелено на нравственность, консерватизм и ожидаемые от индивида действия на благо государства. Это подтверждают и выводы членов правительства, озвученные при заслушивании доклада МОН, а именно, по тезису о "необходимости стимулирования демографии". При этом явно игнорируются тяжелые социальные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в кризисных ситуациях, такие как ранняя нежелательная беременность и аборты, которые могут повлечь за собой долгосрочные последствия, в итоге ухудшая демографическую ситуацию в целом.