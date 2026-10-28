Вместо здоровья - традиционные семейные ценности? Чему Минобразования хочет учить школьников
Уроки здоровья в латвийских школах хотят обновить, но вместо полноценного разговора о проблемах подростков новая программа делает акцент на семейных ценностях, нравственности и демографии. Депутаты опасаются, что за этим стоит политическая идеология.
Призыв возобновить уроки здоровья в школах звучал неоднократно. В качестве отдельного предмета их нет в школах уже более 20 лет, а их содержание интегрировано в другие предметы, такие как "Спорт и здоровье", биология и социальные науки. Министерство образования и науки (МОН) планирует разработать новое содержание модуля знаний о семейных ценностях и вопросах здоровья, не меняя при этом прежний формат.
Доклад МОН по этому вопросу вызвал критику из-за политической и идеологической направленности, а также из-за недостаточного внимания к вопросам здоровья.
Правительство поддержало замысел министерства разработать и усовершенствовать содержание модуля. Новый модуль включает четыре тематических блока - "Семья и ее развитие", "Я как личность, идентичность", "Взаимоотношения" и "Семья и общество". Частично ввести его планируется со следующего учебного года, а в полном объеме - с 1 сентября 2028 года. Как заявила министр образования и науки Илзе Индриксоне, нынешняя программа не обеспечивает образование, основанное на ценностях, особенно в рамках социальных наук.
Группа депутатов, на основании заявления которых данный вопрос рассматривался в комиссии Сейма по запросам, усомнилась в предназначении новой модели. Депутаты указали, что запланированное учебное содержание имеет выраженную идеологическую и политическую ориентацию, догматически нацелено на нравственность, консерватизм и ожидаемые от индивида действия на благо государства. Это подтверждают и выводы членов правительства, озвученные при заслушивании доклада МОН, а именно, по тезису о "необходимости стимулирования демографии". При этом явно игнорируются тяжелые социальные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в кризисных ситуациях, такие как ранняя нежелательная беременность и аборты, которые могут повлечь за собой долгосрочные последствия, в итоге ухудшая демографическую ситуацию в целом.