Трампа бояться - Украине не помогать: евродепутат призвал Латвию не отказываться от своих принципов

Евродепутат обращает внимание и на роль дипломатии в урегулировании разногласий между Вашингтоном и Киевом. Ссылаясь на украинских экспертов, он отмечает, что в настоящее время у США нет полноценного посла в Украине, а у Украины - в США. По его мнению, из-за этого не хватает людей, чья задача - решать разногласия дипломатическим путем, прежде чем они перерастут в публичные конфликты. Познякс надеется, что возобновление полноценной дипломатической работы поможет улучшить отношения между странами.