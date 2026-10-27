Трампа бояться - Украине не помогать: евродепутат призвал Латвию не отказываться от своих принципов
Хорошие отношения с США важны для безопасности Латвии, однако отказываться от поддержки Украины из-за резких заявлений Дональда Трампа было бы ошибкой. Евродепутат Рейнис Познякс объяснил, почему Риге не стоит менять свою позицию.
Европарламентарий Рейнис Познякс ("Объединенный список") считает, что, несмотря на важность хороших отношений с США для безопасности Латвии, ослаблять поддержку Украины из-за резких заявлений американского президента Дональда Трампа было бы ошибочно и опасно для латвийских интересов.
Познякс подчеркивает, что Латвия поддерживает Украину прежде всего исходя из собственных интересов безопасности: чем дольше Украина способна сопротивляться российской агрессии, тем меньше у России возможностей угрожать Латвии. По его мнению, страна не станет безопаснее, если будет отказываться от своих принципов каждый раз, когда влиятельный политик говорит что-то неприятное.
Объясняя, почему Латвии не следует менять позицию по Украине из-за высказываний Трампа, евродепутат отмечает, что американскую политику определяет не только президент. В стране по-прежнему действует принцип разделения властей, а полномочия главы государства ограничены. Кроме того, Трамп не может просто игнорировать тот факт, что для значительной части американской политической системы поддержка Украины остается важной.
Познякс напоминает о февральском решении Верховного суда США, приостановившего действие торговых пошлин, введенных Трампом. По словам евродепутата, в суде работают и судьи, которых ранее выдвинул сам Трамп, однако президенту все равно пришлось учитывать решение судебной инстанции.
Еще одним примером Познякс считает события начала октября, когда у Украины возникли проблемы со связью Starlink. Тогда девять американских сенаторов, в том числе четверо республиканцев, потребовали расследовать произошедшее. По словам евродепутата, у Украины по-прежнему есть влиятельные сторонники как в Палате представителей, так и в Сенате США - причем и среди демократов, и среди республиканцев. Познякс надеется, что после промежуточных выборов в США 3 ноября их число увеличится.
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Он также ссылается на данные опроса, согласно которым в начале октября деятельность Трампа положительно оценивали 34% американцев, а отрицательно - 61%. По мнению Позняка, было бы ошибкой сводить отношения Латвии с США исключительно к настроению одного президента.
Евродепутат обращает внимание и на роль дипломатии в урегулировании разногласий между Вашингтоном и Киевом. Ссылаясь на украинских экспертов, он отмечает, что в настоящее время у США нет полноценного посла в Украине, а у Украины - в США. По его мнению, из-за этого не хватает людей, чья задача - решать разногласия дипломатическим путем, прежде чем они перерастут в публичные конфликты. Познякс надеется, что возобновление полноценной дипломатической работы поможет улучшить отношения между странами.
При этом Европа не изменила своей позиции. По словам Позняка, даже после заявлений Трампа в начале октября европейские лидеры выразили поддержку Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому. Нежелание Великобритании, Германии, Франции и Италии вступать в конфликт с американским президентом, считает евродепутат, вовсе не означает готовности бросить Украину на произвол судьбы.
Познякс напоминает, что Латвия годами призывала Европу серьезнее относиться к российской угрозе, больше инвестировать в оборону и помогать Украине не только словами, но и делами. По его мнению, было бы абсурдно, если бы теперь Латвия начала сомневаться и отступать от поддержки Украины из страха не понравиться Трампу - именно тогда, когда Европа начинает действовать решительнее.
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Евродепутат также обращает внимание на практический вклад союзников в безопасность Латвии. В многонациональной бригаде НАТО в стране служат военнослужащие из 12 европейских государств и Канады. Познякс, работающий в Европарламенте в группе Европейских консерваторов и реформистов вместе с представителями политической силы премьер-министра Италии Джорджи Мелони, приводит и ее слова, сказанные в итальянском парламенте. По пересказу евродепутата, Мелони предупредила, что прекращение сопротивления Украины не принесет мира, а приведет к возвращению империализма советского образца.