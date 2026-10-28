У стран Балтии появилось важное экономическое преимущество перед государствами Западной Европы
Инвестиции в возобновляемую энергетику помогают странам Балтии сдерживать расходы на электричество и лучше противостоять последствиям геополитических потрясений, считает руководитель и председатель правления банка Citadele Рута Эжерскене.
"Война на Ближнем Востоке и рост цен на нефть вновь напоминают, насколько быстро геополитические потрясения могут повлиять на стоимость топлива, расходы предприятий и кошельки жителей. Однако страны Балтии сегодня гораздо лучше подготовлены к таким потрясениям, чем десять лет назад", – отмечает Эжерскене в своем комментарии.
По ее оценке, благодаря инвестициям в возобновляемую энергетику Латвия, Литва и Эстония не только снижают зависимость от импортных энергоресурсов, но и получают конкурентные преимущества перед крупнейшими экономиками Европы.
Война далеко, но счет приходит сразу
Эжерскене напоминает, что примерно пятая часть нефти, продаваемой на мировом рынке, ежедневно перевозится через Ормузский пролив. Поэтому любая напряженность на этом стратегически важном маршруте отражается на ценах в течение часов, а не недель.
Весной этого года цена нефти Brent достигла 115 долларов США за баррель, затем снизилась, однако в июле, с возобновлением боевых действий, вновь превысила отметку в 100 долларов. В сентябре на фоне роста напряженности в районе Ормузского пролива она приблизилась к 110 долларам за баррель и сейчас также держится на уровне около 100 долларов, указывает автор комментария.
"Хотя подобные колебания не новы, они напоминают, что цены на ископаемое топливо тесно связаны с геополитическими событиями, на которые страны Балтии повлиять не могут. Каждый новый конфликт рано или поздно затрагивает и наши домохозяйства и предприятия, повышая транспортные и производственные расходы", – поясняет Эжерскене.
Страны Балтии стали менее уязвимыми
По словам главы Citadele, за последние годы изменилась степень уязвимости региона. С 2022 года все три страны Балтии полностью отказались от импорта российского газа, нефти и электроэнергии, устранив наиболее очевидный инструмент политического давления с востока. В 2025 году был завершен следующий этап – синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с континентальной Европой, прекратившая последнюю оперативную связь с российской энергосистемой.
Читайте продолжение после рекламы
"Однако интеграция в европейский рынок еще не означает полного иммунитета. Взаимосвязанные рынки по-прежнему испытывают влияние глобальных колебаний цен. Поэтому особое значение имеют местные мощности по производству энергии, снижающие зависимость от внешних потрясений. В конце концов, самая дешевая и надежная энергия – та, поставки которой никто другой не может прервать", – считает Эжерскене.
Электричество дешевле, чем у конкурентов
В подтверждение своих выводов Эжерскене приводит предварительные данные Eurostat: в 2025 году возобновляемые источники энергии обеспечили 46,3% валового конечного энергопотребления Латвии, 42,3% – Эстонии и 38,5% – Литвы. Все три страны значительно превысили средний показатель Европейского союза, составлявший 26,2%. Наиболее быстрый прогресс продемонстрировала Литва, где доля возобновляемой энергии за год выросла более чем на три процентных пункта.
Изменения отражаются и на ценах. Согласно приведенным в комментарии данным, в третьем квартале оптовая цена электроэнергии на бирже Nord Pool составляла в среднем около 59 евро за мегаватт-час в Эстонии и 88 евро в Латвии и Литве. В Германии, Нидерландах, Бельгии, Польше и Австрии она превышала 125 евро за мегаватт-час.
"В результате расходы предприятий стран Балтии на электроэнергию были существенно ниже, чем в ряде западноевропейских стран, а в Эстонии они составляли менее половины соответствующих затрат конкурентов в Германии и Австрии", – отмечает Эжерскене.
"Для домохозяйств это может означать более низкие счета за электричество, а для предприятий – сокращение расходов и более стабильную основу для инвестиций", – заключает глава Citadele.
Ранее Otkrito.lv писал о том, придется ли жителям Латвии платить больше за электричество этой зимой.