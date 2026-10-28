У стран Балтии появилось важное экономическое преимущество перед государствами Западной Европы

Весной этого года цена нефти Brent достигла 115 долларов США за баррель, затем снизилась, однако в июле, с возобновлением боевых действий, вновь превысила отметку в 100 долларов. В сентябре на фоне роста напряженности в районе Ормузского пролива она приблизилась к 110 долларам за баррель и сейчас также держится на уровне около 100 долларов, указывает автор комментария.