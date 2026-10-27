В Иране задержаны две туристки из Литвы - возможности им помочь крайне ограничены
7 октября две гражданки Литвы - 43-летняя Эрика Шлимайте и 34-летняя Дайва Закажускайте - отправились в путешествие в Иран через Турцию. Через несколько дней связь с ними прервалась, а теперь Министерство иностранных дел Литвы подтвердило, что обе женщины задержаны.
Родственники Дайвы и Эрики публично сообщили, что в последний раз общались с ними 11 октября. После этого телефоны женщин оказались выключены, а сами они перестали публиковать записи в социальных сетях. Две последние публикации женщин появились 11 октября. В одной из них на английском языке было написано: "По пути в Йезд". На прикрепленном снимке был изображен пустынный пейзаж, а также фрагменты глиняного кирпича и керамики.
По информации TV3.lt, обеих женщин задержали в Иране. Их якобы заперли в "каком-то доме", а арест поначалу официально не зарегистрировали. По словам сестры одной из женщин, узнать об их местонахождении удалось благодаря помощи посольства Турции и местных жителей.
Судя по информации в Instagram Эрики, ранее, 1 и 2 октября, она также находилась в Афганистане. В социальных сетях женщина рассказывала о трудной дороге через горную местность в Кабул, плохом состоянии дорог и различных сложностях, из-за которых поездка значительно затянулась. Эрика делилась планами путешествия и в своем профиле в Facebook. Она писала, что Иран должен стать 68-й страной, которую она посетит.
Причина задержания неизвестна
26 октября Министерство иностранных дел Литвы получило от Ирана официальную информацию о задержании литовских гражданок. В ведомстве заявили, что с учетом права на частную жизнь и отсутствия согласия самих женщин не могут предоставить более подробные комментарии ни о задержанных, ни об обстоятельствах произошедшего.
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"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы создать условия для оказания задержанным необходимой консульской помощи", - говорится в ответе министерства.
Между тем директор Консульского департамента МИД Литвы Римгаудас Лошас в эфире программы "Добрый вечер, Литва" сообщил, что сейчас собирается информация о возможном месте задержания женщин и причинах произошедшего.
"Теперь мы знаем, что их, вероятно, задержали в Иране. Сейчас мы активно собираем информацию о возможном месте их содержания и причинах задержания", - сказал Лошас.
Он отметил, что министерство не поддерживает прямых контактов с иранским режимом, поэтому информацию приходится искать при содействии партнеров. К работе подключились также посол Литвы и почетный консул в Тегеране.
Министерство обратилось в МИД Ирана и посольство страны в Варшаве, однако на тот момент ответа еще не получило.
"Министерство иностранных дел, используя ограниченные каналы связи, доступные ему в Иране, а также помощь партнеров, продолжает активно выяснять обстоятельства этого случая и возможности оказать нашим гражданкам необходимую консульскую помощь", - сообщили в ведомстве.
В министерстве также заявили, что поддерживают постоянную связь с родственниками женщин и сообщат новую информацию, как только она появится.
МИД Литвы рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Иран и призвал учитывать ситуацию с безопасностью в регионе.