В Иране задержаны две туристки из Литвы - возможности им помочь крайне ограничены

Родственники Дайвы и Эрики публично сообщили, что в последний раз общались с ними 11 октября. После этого телефоны женщин оказались выключены, а сами они перестали публиковать записи в социальных сетях. Две последние публикации женщин появились 11 октября. В одной из них на английском языке было написано: "По пути в Йезд". На прикрепленном снимке был изображен пустынный пейзаж, а также фрагменты глиняного кирпича и керамики.