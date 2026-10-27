Правительство Швеции запретило использовать ChatGPT и Claude своим сотрудникам
Фото: Shutterstock
Шведских чиновников беспокоит то, что ввод конфиденциальной информации без специального соглашения о защите и безопасности данных может привести к тому, что эти сведения будут использоваться моделью и сохраняться для дальнейшего обучения.
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Правительство Швеции запретило использовать ChatGPT и Claude своим сотрудникам

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Правительственные учреждения Швеции заблокировали доступ к ChatGPT и Claude с рабочих компьютеров сотрудников.

Как сообщает Sveriges Radio, правительственная канцелярия хочет, чтобы сотрудники пользовались одобренными инструментами, в том числе Microsoft Copilot. Директор по цифровизации канцелярии Микаэль Веттеркранц пояснил во внутреннем комментарии, что использование ИИ-сервисов без соответствующего договора может создать риски для информационной безопасности. После внутренней проверки ведомство также усилило защиту Copilot, однако подробности не раскрывает. 

При этом некоторые сотрудники сохранят доступ к ChatGPT и Claude через специальную платформу ИИ-ассистентов, разработанную самой правительственной канцелярией. 


Похожие ограничения уже ввели Налоговое агентство Швеции и Государственное управление по делам учреждений. В Управлении по взысканию долгов вопрос пока рассматривают. Ранее внутренняя проверка Транспортного управления выявила широкое и рискованное использование примерно десяти ИИ-сервисов: среди проблем были передача им чувствительной информации и ненадлежащее обращение с ответами нейросетей.

Использование платформ, не регулируемых и не защищенных конкретными соглашениями, так называемой теневой ИТ, может иметь «последствия для нашей информационной безопасности», заявил директор по цифровизации Канцелярии правительства Швеции Микаэль Веттеркранц.

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