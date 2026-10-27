Правительство Швеции запретило использовать ChatGPT и Claude своим сотрудникам

Как сообщает Sveriges Radio, правительственная канцелярия хочет, чтобы сотрудники пользовались одобренными инструментами, в том числе Microsoft Copilot. Директор по цифровизации канцелярии Микаэль Веттеркранц пояснил во внутреннем комментарии, что использование ИИ-сервисов без соответствующего договора может создать риски для информационной безопасности. После внутренней проверки ведомство также усилило защиту Copilot, однако подробности не раскрывает.