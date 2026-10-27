Минус 41% посетителей и тысячи евро доходов: что теперь ждет Национальный ботанический сад Латвии?

Согласно данным ботанического сада, за первые восемь месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество посетителей сократилось на 41,1%, или на 24 004 человека. При этом доходы от продажи билетов уменьшились на 8235 евро, или на 3,5%, несмотря на повышение стоимости входных билетов.