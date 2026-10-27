Минус 41% посетителей и тысячи евро доходов: что теперь ждет Национальный ботанический сад Латвии?
Латвийскому национальному ботаническому саду планируют вернуть самостоятельность после неудачной реорганизации. За первые восемь месяцев этого года число посетителей сократилось более чем на 40%, а сама реорганизация, по оценке властей, привела к росту бюрократии и замедлению принятия решений.
Во вторник, 27 октября, Кабинет министров поддержал подготовленный Министерством умного управления и регионального развития информационный доклад "О Латвийском национальном ботаническом саде", в котором обосновывается необходимость восстановления его статуса самостоятельного государственного учреждения, подчиненного министру умного управления и регионального развития.
Инициатором изменений выступил министр Эдгар Таварс. Планируется, что Латвийский национальный ботанический сад вновь начнет работать как самостоятельное учреждение с 1 января 2027 года.
"Присоединение Латвийского национального ботанического сада к Управлению охраны природы было ошибочным решением, и теперь мы исправляем эту ошибку. Предыдущий опыт показал, что реорганизация, вопреки обещаниям, привела к увеличению бюрократии, замедлению принятия решений, ограничению проведения традиционных мероприятий и сокращению собственных доходов ботанического сада", - подчеркнул министр Эдгар Таварс.
С 1 января 2026 года Латвийский национальный ботанический сад был присоединен к Управлению охраны природы, и его деятельность продолжилась в структуре этого ведомства. Однако после оценки специфики работы обеих организаций был сделан вывод, что научную и исследовательскую деятельность ботанического сада необходимо институционально отделить от государственных административных и надзорных функций Управления охраны природы.
Согласно данным ботанического сада, за первые восемь месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество посетителей сократилось на 41,1%, или на 24 004 человека. При этом доходы от продажи билетов уменьшились на 8235 евро, или на 3,5%, несмотря на повышение стоимости входных билетов.
Восстановление самостоятельного статуса позволит ботаническому саду получить большую институциональную автономию и сосредоточиться на профильной деятельности. Ожидается, что это создаст дополнительные возможности для развития научных исследований и международного сотрудничества, а также позволит эффективнее выполнять основные задачи учреждения - проводить научную работу, сохранять коллекции растений и заниматься просвещением общества.
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Управление охраны природы, в свою очередь, продолжит заниматься реализацией государственной природоохранной политики, управлением особо охраняемыми природными территориями и надзором за ними. Восстановление самостоятельного статуса ботанического сада планируется осуществить в рамках уже выделенного финансирования, без дополнительных расходов и создания новых рабочих мест.
Важной частью работы ботанического сада останется экологическое просвещение. В частности, продолжит работу природный центр Botania, который объединяет научные исследования и коллекции растений с современными образовательными программами. Его задача - помогать посетителям лучше понимать растительный мир, биологическое разнообразие и важность его сохранения.
В ведении ботанического сада находятся уникальные коллекции живых растений, представителей дикой флоры Латвии, сортов отечественной селекции, исторических культурных разновидностей растений, а также эталонные коллекции. Они представляют собой не только природное богатство, доступное для посетителей, но и важную научную инфраструктуру, а также хранилище генетических ресурсов растений Латвии.
Для сохранения и развития этих коллекций необходимы многолетняя работа, специализированные знания, исследования и сотрудничество с научными учреждениями Латвии и других стран.
Для реализации запланированных изменений Кабинету министров предстоит принять отдельное распоряжение о восстановлении Латвийского национального ботанического сада в качестве самостоятельного государственного учреждения.