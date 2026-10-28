Официальный электронный адрес будет обязателен для большего числа жителей Латвии
В Латвии планируют расширить круг обязательных пользователей официального электронного адреса: с 2027 года в него войдут в том числе иностранцы, владеющие недвижимостью в стране, а с 2030 года – авторизованные пользователи портала Latvija.gov.lv.
Кабинет министров одобрил разработанный Министерством умного управления и регионального развития (VARAM) законопроект "Поправки к Закону об официальном электронном адресе".
Законопроект предусматривает, что с 7 января 2027 года э-адрес будет активироваться без отдельного заявления для всех вновь зарегистрированных юридических лиц сразу после их регистрации в Регистре предприятий. В свою очередь, с 1 июля 2027 года э-адрес будет автоматически активироваться и для уже зарегистрированных юридических лиц, у которых он еще не активирован, если они подадут заявление о регистрации изменений в Регистре предприятий. Сейчас э-адрес активирован примерно у 90 тысяч юридических лиц.
С 7 января 2027 года субъекты хозяйственной деятельности также смогут использовать э-адрес для взаимной отправки структурированных электронных счетов. Пользователям портала Latvija.gov.lv будет доступна бесплатная возможность готовить и отправлять электронные счета другим субъектам хозяйственной деятельности.
Одновременно планируется расширить круг обязательных пользователей э-адреса. С 7 января 2027 года его должны будут использовать работники латвийских учреждений, сотрудники международных организаций, членом которых является Латвия, а также иностранные физические лица, владеющие недвижимостью в Латвии, либо их законные или договорные представители. С 1 января 2030 года обязательное использование э-адреса планируется распространить и на авторизованных пользователей портала Latvija.gov.lv.
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Законопроект также предусматривает упрощение оформления полномочий на использование э-адреса юридических лиц: появится возможность перевести соответствующую доверенность в цифровую форму при посредничестве присяжного нотариуса. Это будет особенно полезно предприятиям, чьи представители с правом подписи являются иностранцами, а использование э-адреса в Латвии поручено уполномоченным лицам.
Ожидается, что благодаря запланированным изменениям число пользователей э-адреса увеличится более чем на 400 тысяч. Сейчас э-адрес активирован примерно у 90 тысяч юридических и 630 тысяч физических лиц.