Официальный электронный адрес будет обязателен для большего числа жителей Латвии

Законопроект предусматривает, что с 7 января 2027 года э-адрес будет активироваться без отдельного заявления для всех вновь зарегистрированных юридических лиц сразу после их регистрации в Регистре предприятий. В свою очередь, с 1 июля 2027 года э-адрес будет автоматически активироваться и для уже зарегистрированных юридических лиц, у которых он еще не активирован, если они подадут заявление о регистрации изменений в Регистре предприятий. Сейчас э-адрес активирован примерно у 90 тысяч юридических лиц.