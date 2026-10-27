Уже эпидемия! В Конго бушует крупнейшая в истории страны вспышка Эболы - более 10 000 заболевших

Для сравнения: вспышка Эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах считается крупнейшей и самой смертоносной в мировой истории. Однако с момента объявления нынешней эпидемии в Конго число зарегистрированных случаев заражения и смертей оказалось как минимум втрое выше. Нынешняя вспышка охватила более обширную территорию, чем любая предыдущая эпидемия Эболы: вирус распространился на три региона. Случаи заражения регистрировались также в Кении и Нигерии. Всего заболевших выявляли в пяти странах, включая Уганду и Францию, где на данный момент активных случаев нет.