Уже эпидемия! В Конго бушует крупнейшая в истории страны вспышка Эболы - более 10 000 заболевших
В Демократической Республике Конго стремительно распространяется вспышка лихорадки Эбола: число подтвержденных случаев превысило 10 000, а почти половина заболевших умерла. Эпидемия стала самой смертоносной в истории страны, а медики не могут выявить значительную часть зараженных.
В Демократической Республике Конго (ДРК) число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола достигло как минимум 10 000, свидетельствуют последние данные. По информации Министерства здравоохранения ДРК, это самая быстро распространяющаяся вспышка Эболы в истории. Почти половина из 10 060 человек, у которых подтвердили заражение, умерла. По числу летальных исходов эта вспышка также стала самой смертоносной в истории страны.
Эпидемия, объявленная в мае, вызвана редкой разновидностью вируса - Бундибуджо. Первоначально ее не удавалось выявить с помощью стандартных тестов. Эксперты полагают, что значительное количество случаев заражения осталось незамеченным, поскольку эпидемия распространялась в течение нескольких месяцев, прежде чем ее обнаружили.
В настоящее время одобренных вакцин или методов лечения против этой разновидности вируса нет.
Работу медицинских работников и групп реагирования осложняют вооруженные конфликты, плохие дороги, недоверие населения и дезинформация. Медикам и представителям властей трудно убедить людей сообщать о симптомах и обращаться за медицинской помощью. Нередко они сталкиваются с агрессией. Кроме того, задержки с выплатой зарплат приводят к забастовкам в ряде районов.
Для сравнения: вспышка Эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах считается крупнейшей и самой смертоносной в мировой истории. Однако с момента объявления нынешней эпидемии в Конго число зарегистрированных случаев заражения и смертей оказалось как минимум втрое выше. Нынешняя вспышка охватила более обширную территорию, чем любая предыдущая эпидемия Эболы: вирус распространился на три региона. Случаи заражения регистрировались также в Кении и Нигерии. Всего заболевших выявляли в пяти странах, включая Уганду и Францию, где на данный момент активных случаев нет.
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Борьбу с вирусом в Африке осложняет недостаточный эпидемиологический надзор. Многие первые случаи заражения подтверждались лишь спустя длительное время после появления симптомов или после поездок заболевших.
Около 80% зарегистрированных случаев по-прежнему связаны с людьми, которые не входили в списки контактов, находящихся под наблюдением. Это указывает на существование непрерывных цепочек заражения, о которых медицинские службы не знают. Как минимум половина зарегистрированных смертей приходится на людей, которые не были госпитализированы. Это свидетельствует о том, что во многих районах жители по-прежнему вообще не сообщают о симптомах.
Вспышка Эболы перегрузила систему здравоохранения ДРК, которая и без того испытывала нехватку финансирования. Борьба с вирусом также отвлекает ресурсы от других заболеваний, например холеры. Кроме того, возникли перебои с вакцинацией детей, а все больше школьников перестают посещать занятия.