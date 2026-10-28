В Латвии хотят ввести новый подход в деле защиты прав детей
В Латвии предлагают передать судам принятие решений, существенно ограничивающих право детей и родителей на семейную жизнь, а семьям обеспечить более доступную профилактическую помощь. Возможные модели реформы системы защиты прав детей планируется оценить до 1 марта 2027 года.
Как сообщает Министерство благосостояния, проблемы системы защиты прав детей невозможно решить только изменением статуса сиротских судов или перераспределением отдельных функций. Анализ показывает, что в основе изменений системы защиты прав детей должны лежать развитая профилактическая работа и достаточная поддержка семей с детьми, единая профессиональная практика и четкое определение ответственности учреждений.
Об этом говорится в информационном докладе "Аналитическая оценка нынешней ситуации в системе защиты прав детей и предложений по новой модели системы защиты прав детей", который принят к сведению на заседании правительства.
В докладе рассмотрены несколько возможных моделей системы защиты прав детей. В основном они предусматривают четкое определение порядка оказания профилактической поддержки семье, усиление функции защиты прав ребенка и передачу судам полномочий принимать решения, существенно ограничивающие право ребенка или родителей на семейную жизнь. При этом в случаях непосредственной угрозы сохранится возможность незамедлительно обеспечить безопасность ребенка с последующим быстрым и независимым судебным контролем.
Предлагается также изменить подход к уходу за детьми вне семьи. С согласия родителей необходимый ребенку уход можно было бы предоставлять в качестве услуги, не ограничивая родительских прав. В случаях же, когда необходимы принудительное вмешательство и существенные ограничения семейной жизни, решение принимал бы суд.
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Минблаг подчеркивает, что изменения в системе защиты прав детей означают изменения в повседневной работе каждого из задействованных учреждений.
До 1 марта 2027 года все упомянутые в докладе модели будут подробно оценены по единым критериям, чтобы обеспечить возможность их сопоставления. При этом будут учтены выявленные предварительные условия, а также мнения задействованных учреждений и партнеров по сотрудничеству.