В Латвии хотят ввести новый подход в деле защиты прав детей

До 1 марта 2027 года все упомянутые в докладе модели будут подробно оценены по единым критериям, чтобы обеспечить возможность их сопоставления. При этом будут учтены выявленные предварительные условия, а также мнения задействованных учреждений и партнеров по сотрудничеству.