В среду в Латвии будет солнечно, местами ожидается туман

Ожидается переменная облачность, без осадков, лишь местами на побережье Курземе во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами образуется туман. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха в течение ночи опустится до +1..+7 градусов, а в середине дня ожидается +7..+12 градусов.