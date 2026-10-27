Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
В среду в Латвии будет солнечно, местами ожидается туман
Последняя среда октября в Латвии не принесет существенных изменений в погоде, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, без осадков, лишь местами на побережье Курземе во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами образуется туман. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха в течение ночи опустится до +1..+7 градусов, а в середине дня ожидается +7..+12 градусов.
В Риге в среду осадков не ожидается, небо будет частично покрыто облаками. Утром возможен туман. Ветер будет дуть с юга, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью будет колебаться около +5 градусов, днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.