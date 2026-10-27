В Латвии ужесточают правила хранения оружия: что изменится для владельцев с 2027 года
Во вторник, 27 октября, Кабинет министров Латвии принял поправки к правилам оборота оружия и боеприпасов, направленные на совершенствование требований к их хранению и транспортировке. Цель изменений - снизить риск того, что огнестрельное оружие и боеприпасы могут оказаться в свободном доступе у лиц, не имеющих соответствующего разрешения, и тем самым повысить общественную безопасность.
Наиболее существенные изменения предусматривают ужесточение требований безопасности для оружия повышенного риска и владельцев большого количества оружия. Кроме того, из соображений безопасности боеприпасы впредь необходимо будет хранить отдельно от огнестрельного оружия. Соответствующим образом будут уточнены и требования к транспортировке и переноске оружия.
Поправки к правилам Кабинета министров № 210 от 21 мая 2019 года "Правила оборота оружия и боеприпасов" приняты для приведения латвийского законодательства в соответствие с директивой Европейского парламента и Совета ЕС № 2021/555 от 24 марта 2021 года о контроле за приобретением и хранением оружия. Директива предусматривает, что требования безопасности при хранении оружия и боеприпасов должны соответствовать как категории оружия, так и его количеству.
Согласно утвержденным поправкам, отдельным категориям владельцев оружия придется обеспечить дополнительные меры безопасности в местах его хранения. Требование установить охранную сигнализацию, способную обнаруживать проникновение и передавать тревожный сигнал, будет распространяться на владельцев огнестрельного оружия категории А, а также на владельцев спортивного оружия, которые в будущем захотят приобрести более 10 единиц огнестрельного оружия и пневматического оружия большой мощности.
До сих пор законодательство предусматривало хранение огнестрельного оружия в закрытом сейфе, металлическом шкафу или ящике либо в промышленно изготовленном сейфе из другого материала, предназначенном для хранения оружия. Однако такие пассивные средства защиты сами по себе не обеспечивают своевременного оповещения о возможном взломе или несанкционированном доступе. Система сигнализации или другое техническое решение, позволяющее обнаружить проникновение и передать тревожный сигнал владельцу оружия, даст возможность быстрее реагировать на потенциальные угрозы безопасности.
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Поправки также предусматривают обязательное хранение боеприпасов отдельно от огнестрельного оружия всех категорий и видов использования. До сих пор оружие, предназначенное для самообороны, разрешалось хранить с заряженным механизмом подачи патронов. При этом требование об отдельном хранении боеприпасов распространялось на охотничье и спортивное длинноствольное нарезное огнестрельное оружие. Изменения необходимы для выполнения требований директивы ЕС, согласно которой огнестрельное оружие и боеприпасы к нему не должны находиться в легком доступе вместе.
В дальнейшем при транспортировке и переноске огнестрельное оружие должно быть не только разряжено и упаковано - помещено в футляр, оружейную сумку или другую специальную упаковку, - но и боеприпасы необходимо будет упаковывать отдельно от оружия либо размещать в отдельном отделении оружейного чехла или сумки. Эти требования позволят снизить потенциальные риски безопасности, поскольку оружие и боеприпасы во время транспортировки и переноски не будут находиться в легком доступе вместе.
Чтобы владельцы оружия успели подготовиться к новым требованиям, предусмотрен переходный период до 1 января 2027 года. Новое регулирование предусматривает соразмерные дополнительные меры безопасности с учетом рисков, связанных с оружием, и интересов общественной безопасности.
Принятые поправки совершенствуют контроль за оборотом оружия и боеприпасов, устанавливая более строгие условия их хранения и транспортировки и способствуя повышению общественной безопасности.