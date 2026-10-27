В Латвии ужесточают правила хранения оружия: что изменится для владельцев с 2027 года

В дальнейшем при транспортировке и переноске огнестрельное оружие должно быть не только разряжено и упаковано - помещено в футляр, оружейную сумку или другую специальную упаковку, - но и боеприпасы необходимо будет упаковывать отдельно от оружия либо размещать в отдельном отделении оружейного чехла или сумки. Эти требования позволят снизить потенциальные риски безопасности, поскольку оружие и боеприпасы во время транспортировки и переноски не будут находиться в легком доступе вместе.