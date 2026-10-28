Один против океана: 24-летний спасатель два часа боролся с волнами и спас 16 человек
Посреди ночи 24-летний спасатель Береговой охраны США Джош Лоу оказался в бушующем Тихом океане, где десятки людей пытались выжить после кораблекрушения. В полной темноте, среди двухметровых волн, он одного за другим вытаскивал пострадавших из воды. Позже выяснилось, что некоторые из спасенных могли подвергнуться нападению акул.
Драматические события произошли 16 октября примерно в 225 километрах от побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния. Около часа ночи Береговая охрана США получила сигнал бедствия от судна, которое начало тонуть. На борту, по словам выживших, находились 27 человек.
На авиабазе Береговой охраны в калифорнийском городе Вентура сработала тревога. Джош Лоу и трое его коллег немедленно начали готовиться к вылету. Уже к двум часам ночи спасательный вертолет направился в открытый океан. Когда экипаж добрался до предполагаемого места катастрофы, обнаружить пострадавших оказалось непросто. Ночь была безлунной, а волны достигали высоты 1,8-2,4 метра. Пилот вертолета Мияко Миллер использовала прибор ночного видения и ориентировалась по звездам.
В какой-то момент она заметила вдалеке слабый огонек. Оказалось, что это свет от спасательных жилетов людей, разбросанных по огромному участку океана. Некоторые держались друг за друга, другие цеплялись за буи и обломки разрушенного судна.
Лоу спустился в воду с вертолета, который завис примерно в 12 метрах над поверхностью. Из-за шума двигателей спасатель практически ничего не слышал, а мощные потоки воздуха от винтов дополнительно взбалтывали воду.
В течение следующих двух часов молодой человек оставался единственным спасателем непосредственно в океане. Он подплывал к пострадавшим, переворачивал их на спину, обхватывал рукой и буксировал к месту, где с вертолета опускали специальную спасательную корзину.
"Одной рукой я держал пострадавшего, а другой подавал сигналы вертолету и управлял спасательным устройством", - рассказал Лоу агентству Associated Press.
С каждым новым заплывом силы спасателя иссякали. Более того, его защитный гидрокостюм постепенно наполнялся водой, которая доходила уже до колен и создавала дополнительную тяжесть.
Позже Лоу признался, что практически не спал перед операцией и чувствовал сильнейшее истощение. Однако он постоянно напоминал себе, что положение людей, которые уже несколько часов находились в холодном океане, было несравнимо тяжелее.
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В общей сложности Джошу Лоу и экипажу вертолета удалось спасти 16 человек. Когда все они оказались на борту, топлива оставалось немного, поэтому пилоты направились в Сан-Диего, где уже ожидали машины скорой помощи.
Во время полета Лоу оказывал медицинскую помощь трем пострадавшим с тяжелыми ранениями, пытаясь остановить кровотечение. По информации Береговой охраны США, характер некоторых повреждений соответствовал укусам акул, хотя окончательно их происхождение установлено не было.
Все спасенные оказались гражданами Мексики. Однако еще 11 человек, которые, предположительно, находились на затонувшем судне, обнаружить не удалось.
После спасательной операции поиски продолжались еще несколько дней. Американские и мексиканские службы обследовали более 6300 квадратных километров океана, затратив в общей сложности 89 часов. Вечером 18 октября поисковую операцию прекратили, так и не обнаружив пропавших.
До сих пор неизвестно, откуда направлялось затонувшее судно и куда оно должно было прибыть. Место катастрофы находится в районе, который нередко используют перевозчики нелегальных мигрантов, однако официального подтверждения, что речь шла именно о такой перевозке, нет. Обстоятельства происшествия расследуются.
Для Джоша Лоу эта операция стала самой продолжительной и тяжелой в его профессиональной практике. В интервью Associated Press молодой спасатель признался, что в какой-то момент был почти полностью обессилен, но продолжал возвращаться за людьми, понимая, что для многих из них это единственный шанс выжить.