Один против океана: 24-летний спасатель два часа боролся с волнами и спас 16 человек

Для Джоша Лоу эта операция стала самой продолжительной и тяжелой в его профессиональной практике. В интервью Associated Press молодой спасатель признался, что в какой-то момент был почти полностью обессилен, но продолжал возвращаться за людьми, понимая, что для многих из них это единственный шанс выжить.