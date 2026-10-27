Ремонт Вантового моста еще не начали, а уже заговорили о возможности его отложить
Ремонт Вантового моста в Риге может начаться позже запланированного срока - мэр допускает перенос работ на 2028 год. Пока же власти ищут способ избежать транспортного коллапса: обсуждаются временный мост, перестройка перекрестков и ускоренная закупка необходимых конструкций.
Об этом во вторник на дискуссии, организованной Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП), заявил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные). По словам мэра, сейчас рассматривается несколько вариантов. Среди них - перепроектирование перекрестков для увеличения их пропускной способности и строительство временного моста, который помог бы частично решить проблему пробок во время ремонта Вантового моста.
"Если увидим, что что-то не успеваем сделать к установленному сроку, отложим начало ремонтных работ", - заявил Клейнбергс.
Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш сообщил, что пока ремонт Вантового моста планируется начать в конце 2027 года, а завершить - к 2030 году. На первом и втором этапах существенных ограничений движения не ожидается, поскольку тогда будут перестраивать набережную Даугавы и улицу Кришьяня Валдемара. На третьем этапе, во время капитального ремонта самого моста, предполагается оставить по одной полосе движения в каждом направлении. Исключением станет период замены вант: эти работы планируется выполнять ночью и в выходные дни.
По словам Каулиньша, вокруг Вантового моста расположено 20 регулируемых перекрестков. Сейчас специалисты изучают, как увеличить их пропускную способность и перенаправить транспортные потоки в обход моста. Среди возможных решений - дополнительные полосы движения, изменение схем поворотов и корректировка интервалов светофоров. Каулиньш также считает, что начало ремонта самого моста можно без серьезных проблем перенести на второй квартал 2028 года. Проект реконструкции разделен на три строительных проекта, для каждого из которых предусмотрено отдельное разрешение на строительство. Поэтому работы на разных участках можно начинать независимо друг от друга.
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Временный мост: конструкции можно изготовить за восемь месяцев
Председатель правления государственного предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис рассказал, что государство начало обновлять материальные резервы. Уже заключен договор на приобретение временного моста, поскольку имеющиеся в резервах конструкции отслужили свой срок. Два года назад LVC приступило к закупке новых современных мостовых пролетов. Изначально поставки временного моста планировалось осуществлять поэтапно до 2029 года. Однако, если правительство решит перенести предусмотренное финансирование с 2028-го и 2029 года на 2027 год, австрийская компания сможет изготовить и поставить необходимое количество конструкций в течение восьми месяцев.
"При этом нужно помнить, что это только детали конструктора Lego, из которых собирают мост. Дополнительно необходимы либо временные опоры, либо понтоны, на которых будет строиться мост, а также подъезды к нему", - пояснил Лаздовскис.
Советник министра финансов Мариса Кучинскиса Гунтарс Витолс подчеркнул, что найти финансирование для временного моста возможно. По его словам, нельзя допускать, чтобы экономика несла настолько большие потери из-за пробок. В то же время Министерство финансов опасается, что вопрос о временной переправе начали решать слишком поздно. Витолс добавил, что необходимо политическое решение, которое позволит упростить процедуры закупок и проектирования.
Председатель комитета ЛТПП по строительству и развитию недвижимости Гунтис Аболтиньш-Аболиньш напомнил, что уже существует проект временного моста, который разрабатывался для нужд Rail Baltica. По его мнению, при таком подходе переправа могла бы быть готова к использованию в течение года. "Нужно срочно изучить, что находится в русле реки, что и в каком месте следует устанавливать и какие опоры необходимы", - заявил Аболтиньш-Аболиньш.
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Вице-мэр Риги Марис Спринджукс считает, что около 80% решения транспортной проблемы заключается в реорганизации движения. По его мнению, особенно важно не упустить возможность быстро провести закупки по принципу design&build для изменения схем движения на перекрестках. Спринджукс полагает, что установить временный мост реально в 2028 году, но до этого необходимо изменить организацию движения.
Где может появиться временный мост
У Рижской думы и представителей предпринимательского сообщества разные взгляды на расположение временной переправы.
По словам Каулиньша, самоуправление считает предпочтительным построить временный мост рядом с Вантовым мостом со стороны Старого города. В этом случае на левом берегу Даугавы транспорт мог бы заезжать на переправу по уже существующему съезду на Кипсале рядом со зданием Saules akmens. На правом берегу потребовалось бы построить временный перекресток с набережной 13 Ноября.
Представители ЛТПП, в том числе инженер дорожного строительства и предприниматель Янис Васараудзис, предложили другой вариант - вывести временный мост к улице Муйтас, то есть в сторону Рижского пассажирского порта.
Каулиньш подчеркнул, что окончательное решение должны принять инженеры и проектировщики. При этом он обратил внимание на то, что территория набережной со стороны порта находится в частной собственности, а Даугавa в этом месте значительно глубже, чем у Старого города. Клейнбергс добавил, что специалисты продолжают оценивать варианты с опорами и понтонами.
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Сколько Рига может потерять из-за пробок
Исследователь научного института Латвийского университета LV PEAK Даце Зиле сообщила, что ежедневно по Вантовому мосту проезжают от 55 000 до 60 000 автомобилей. Кроме того, через мост проходит 759 рейсов общественного транспорта Rīgas satiksme, которыми пользуются около 20 000 пассажиров.
Согласно исследованию LV PEAK, если время в пути ежедневно увеличится на 30 минут, за месяц будет потеряно 1,2 миллиона человеко-часов. Экономические потери могут составить 12,5 миллиона евро, а дополнительные выбросы углекислого газа - 222,6 тонны.
Зиле отметила, что потери от 30-минутных пробок на Вантовом мосту составили бы 23,3% от внутреннего валового продукта, создаваемого в Латвии за полчаса.