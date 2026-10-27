Ремонт Вантового моста еще не начали, а уже заговорили о возможности его отложить

По словам Каулиньша, вокруг Вантового моста расположено 20 регулируемых перекрестков. Сейчас специалисты изучают, как увеличить их пропускную способность и перенаправить транспортные потоки в обход моста. Среди возможных решений - дополнительные полосы движения, изменение схем поворотов и корректировка интервалов светофоров. Каулиньш также считает, что начало ремонта самого моста можно без серьезных проблем перенести на второй квартал 2028 года. Проект реконструкции разделен на три строительных проекта, для каждого из которых предусмотрено отдельное разрешение на строительство. Поэтому работы на разных участках можно начинать независимо друг от друга.