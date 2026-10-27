Немецкий спецназ начал готовиться к действиям на восточном фланге НАТО
Элитное подразделение бундесвера KSK (Kommando Spezialkräfte) отрабатывает действия в условиях восточного фланга НАТО. Об этом сообщила газета Bild. Подготовка включает противостояние противнику, располагающему танками, артиллерией, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, а также действия в сильные морозы.
По словам командира KSK Андреаса Кюне, подразделение ориентируется на возможное противостояние с Россией. Вместо коротких операций бойцам необходимо готовиться к длительному пребыванию в полевых условиях. Демонстрацию возможностей спецназа на учениях в странах Балтии Кюне рассматривает как средство сдерживания: потенциальный противник должен понимать цену нападения.
В KSK работают почти 1500 человек. Однако бойцами спецподразделения является лишь треть, остальные заняты административной работой. По словам Андреаса Кюне, штат KSK укомплектован на 70–80 процентов. Новая обязательная военная служба могла бы помочь восполнить нехватку кадров: «Чем больше людей будет проходить через систему, тем больше найдется и тех, кто подойдет нам».
В феврале 2026 года министр обороны ФРГ Борис Писториус во время посещения базы KSK в Кальве вновь подчеркнул приоритет национальной и коллективной обороны. На фоне российского вторжения в Украину особое значение получили задачи по сбору информации о противнике и действиям против военных объектов оперативного и стратегического значения.
При этом за KSK сохраняются и другие функции: спасение граждан Германии из зон войн и кризисов, освобождение похищенных людей, задержание разыскиваемых лиц в рамках международных операций и подготовка спецподразделений партнерских государств.