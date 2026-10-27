Немецкий спецназ начал готовиться к действиям на восточном фланге НАТО

В KSK работают почти 1500 человек. Однако бойцами спецподразделения является лишь треть, остальные заняты административной работой. По словам Андреаса Кюне, штат KSK укомплектован на 70–80 процентов. Новая обязательная военная служба могла бы помочь восполнить нехватку кадров: «Чем больше людей будет проходить через систему, тем больше найдется и тех, кто подойдет нам».