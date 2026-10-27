Латвия продлила запрет на нерегулярные автобусные перевозки через границы с Россией и Беларусью
Поездки на автобусах через границы Латвии с Россией и Беларусью останутся ограниченными еще на год. Правительство объясняет решение сохраняющимися угрозами национальной безопасности, однако регулярные международные рейсы продолжат работать.
Правительство Латвии во вторник решило еще на год продлить запрет на нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехова.
Запрет будет действовать с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года. Он распространяется на всех перевозчиков независимо от страны регистрации компании или транспортного средства.
При этом регулярные пассажирские перевозки, организованные на основании межправительственных соглашений и нормативных актов Латвии, остаются разрешенными. Они сохраняются в качестве альтернативы нерегулярным международным автобусным рейсам.
Как сообщает Министерство сообщения, аналогичный запрет действовал с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. Его ввели из-за сохраняющихся рисков для национальной безопасности. Поскольку эти риски по-прежнему актуальны, министерство считает необходимым продлить ограничения еще на год.
Ранее сообщалось, что планируемый запрет на пассажирские автобусные перевозки в Россию может принести предприятию Norma-A (бренд Ecolines) убытки в размере около шести миллионов евро в год, а вопрос об их возмещении будет рассматриваться в порядке, установленном законом "Об административном процессе".