Латвия продлила запрет на нерегулярные автобусные перевозки через границы с Россией и Беларусью

Ранее сообщалось, что планируемый запрет на пассажирские автобусные перевозки в Россию может принести предприятию Norma-A (бренд Ecolines) убытки в размере около шести миллионов евро в год, а вопрос об их возмещении будет рассматриваться в порядке, установленном законом "Об административном процессе".