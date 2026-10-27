Куда исчезает мусор из наших домов? Otkrito побывал в Getliņi и увидел впечатляющие масштабы

Обычно мы выбрасываем мусор в контейнер и практически сразу забываем о нем. Но куда он отправляется дальше? Ответ на этот вопрос можно увидеть своими глазами в Getliņi - огромном комплексе по переработке и захоронению отходов, расположенном в Румбуле, на территории Ропажского края, неподалеку от Риги.