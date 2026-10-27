Куда исчезает мусор из наших домов? Otkrito побывал в Getliņi и увидел впечатляющие масштабы
27 октября Otkrito побывал на полигоне Getliņi, где за десятилетия накопились миллионы тонн отходов. Гостям показали 55-метровую мусорную гору, действующую часть полигона и рассказали о серьезной проблеме: уже через 7-8 лет здесь может закончиться место для нового мусора.
Обычно мы выбрасываем мусор в контейнер и практически сразу забываем о нем. Но куда он отправляется дальше? Ответ на этот вопрос можно увидеть своими глазами в Getliņi - огромном комплексе по переработке и захоронению отходов, расположенном в Румбуле, на территории Ропажского края, неподалеку от Риги.
Getliņi - крупнейший полигон твердых бытовых отходов в странах Балтии и один из самых современных в Европе. Сюда поступает примерно половина несортированных бытовых отходов Латвии - от 700 до 1000 тонн ежедневно. Часть мусора перерабатывается, а остальное отправляется на захоронение.
Экскурсия в Getliņi:
История этого места началась еще в 1970-х годах, когда здесь появилась городская свалка Риги. За прошедшие десятилетия территория изменилась до неузнаваемости. Сегодня это целый комплекс с сортировочными мощностями, системами производства энергии и даже теплицами, где выращивают помидоры и огурцы.
Но главная достопримечательность Getliņi - огромная гора, созданная не природой, а человеком.
Одним из самых необычных моментов экскурсии стал подъем на вершину 55-метровой мусорной горы. В обычной жизни представить себе подобное довольно сложно: огромная возвышенность, которая на первый взгляд напоминает холм, на самом деле состоит из отходов, накопленных за десятилетия.
По приблизительным оценкам предприятия, за 60 лет существования свалки и полигона здесь захоронено 12,5 миллионов тонн мусора. С вершины открывался необычный вид на окрестности и территорию комплекса. Трудно поверить, что под ногами находится такое невероятное количество отходов, оставленных несколькими поколениями людей.
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Организаторы подготовили для гостей и небольшой сюрприз. Прямо на вершине всех угостили горячим напитком из яблок, облепихи и цидонии. Подачу сделали особенно эффектной: напитки сопровождались клубами пара, создававшими необычную атмосферу на вершине мусорной горы. Получился довольно неожиданный контраст - горячий фруктовый напиток, красивый вид и осознание того, что все это происходит на десятках метров накопленных отходов.
После посещения старой, уже закрытой для захоронения отходов части полигона экскурсия продолжилась на действующем участке.
Именно здесь можно было увидеть, как Getliņi работает сегодня. Специально для журналистов устроили демонстрацию разгрузки трех мусоровозов. Машины уже стояли на площадке и по команде одновременно выгрузили около 40-50 тонн отходов, за считаные секунды образовав огромные кучи мусора. Увиденное производило сильное впечатление. Когда наблюдаешь за разгрузкой мусоровозов вживую, становится гораздо понятнее, насколько велики объемы отходов, которые ежедневно образуются в наших домах.
При этом не весь мусор, поступающий в Getliņi, оказывается захороненным. Например, в 2025 году предприятие приняло около 328 тысяч тонн различных отходов, из которых захоронили приблизительно 118 тысяч тонн. Остальное направлялось на различные виды обработки и переработки.
Еще одна интересная особенность комплекса - использование свалочного газа. При разложении органических отходов образуется биогаз, который собирают и используют для производства электричества и тепла. Полученная энергия применяется в том числе для обогрева теплиц, где выращивают овощи. На территории комплекса также действует солнечная электростанция.
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Однако главной темой встречи стала не сама экскурсия, а будущее полигона. Представители Getliņi EKO предупредили: при нынешних условиях свободного места для захоронения отходов может хватить максимум на семь-восемь лет.
Это означает, что уже в ближайшем десятилетии крупнейший полигон Латвии может достичь предельной вместимости и перестать принимать новые отходы для захоронения. Ситуацию усложняет и то, что Европейский союз требует постепенно сокращать объемы захоронения бытовых отходов. К 2035 году на полигоны должно отправляться не более 10% образующихся бытовых отходов.
Одним из возможных направлений решения проблемы называют развитие технологий переработки и энергетической утилизации отходов. Такие системы уже используются в других европейских странах, в том числе в Литве и Эстонии. Но окончательный ответ на вопрос, что будет с отходами Риги и ее окрестностей после заполнения Getliņi, еще предстоит найти.
Экскурсия оставила необычное впечатление. С одной стороны, Getliņi показывает, насколько сложной и технологичной стала современная система обращения с отходами. С другой - достаточно постоять на вершине 55-метровой горы и увидеть, как внизу разгружаются очередные мусоровозы, чтобы задуматься о масштабах проблемы.