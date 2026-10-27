Кулбергс предложит потенциальным партнерам по коалиции новую модель работы правительства

Кулбергс подчеркнул, что декларация нового правительства будет краткой и сконцентрированной на важнейших задачах. Также он планирует предложить Сейму отдельный документ, в котором будут определены преобразования, реализуемые на парламентском уровне. По мнению премьера, перемены в государстве не могут быть осуществлены только на уровне Кабинета министров, поскольку часть необходимых решений принимается именно в парламенте.