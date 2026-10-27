В Риге появился светофор, перед которым можно простоять целую вечность - водители не понимают, что происходит
Несколько месяцев назад на перекрестке улиц Валмиерас и Гертрудес в Риге установили светофор. Многие водители обрадовались, рассчитывая, что теперь выехать на улицу Валмиерас станет проще. Однако радость оказалась недолгой, сообщает программа TV3 "Bez Tabu".
Водители по несколько минут стоят перед красным сигналом светофора, так и не дождавшись разрешения на проезд перекрестка. Устав ждать, автомобилисты начинают действовать по-разному. Одни выезжают на перекресток на запрещающий сигнал, другие пересекают двойную сплошную линию и оказываются на встречной полосе, третьи перестраиваются в полосу для поворота направо, но затем незаконно поворачивают налево.
Как выяснилось, въезд на левую полосу на этом участке для обычных автомобилей вообще запрещен. Об этом предупреждают дорожные знаки, установленные перед перекрестком, а также знак "Въезд запрещен", размещенный на высоте нескольких метров неподалеку от перекрестка. Однако журналисты "Bez Tabu" убедились, что многие автомобилисты не замечают эти знаки. Они заезжают на запрещенную полосу и затем несколько минут безрезультатно ждут зеленого сигнала.
"Я простояла три минуты", - рассказала водитель Ангелина, которая также не заметила запрещающий знак.
Другой автомобилист, Гунарс, признался, что ориентировался по навигатору.
"Нет, я не заметил, что здесь установлен знак "Въезд запрещен". Я пользуюсь навигацией, а она показывает, что здесь можно ехать. Зачем устанавливать светофор, если теперь автомобилям здесь ездить нельзя?" - недоумевает водитель.
Сотрудник службы вывоза мусора Эдгарс ежедневно наблюдает за водителями, которые безрезультатно ждут разрешающего сигнала светофора.
"Я подъезжаю к ним и спрашиваю, заметили ли они знак. Обычно они очень удивляются. Тогда я предлагаю им отъехать назад и посмотреть. Когда здесь не было светофора, повернуть налево было непросто. Но почему теперь, когда светофор установили, поворот налево запретили?" - задается вопросом мужчина.
В Рижской думе, однако, считают, что дорожных знаков на перекрестке достаточно, а водителям необходимо быть внимательнее.
Как пояснила представитель Рижской думы Иева Грисле, поворот налево на этом перекрестке теперь предназначен исключительно для общественного транспорта, который, впрочем, уже более двух месяцев не курсирует по улице Гертрудес. "Неправильно слишком часто менять организацию движения. Здесь планируется движение общественного транспорта, поэтому было решено не вносить дополнительных изменений и оставить все как есть. Перед перекрестком установлены три дорожных знака, предупреждающих о запрете поворота налево. Организаторы движения посчитали, что трех предупреждений будет достаточно. Возможно, проблема здесь скорее в необходимости менять привычки, а не в недостатке дорожных знаков", - пояснила Грисле.
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Таким образом, несмотря на возникающую путаницу и нарушения, самоуправление пока не намерено менять организацию движения на перекрестке.
Недовольство местных жителей вызывает и еще одно изменение - ликвидация парковочных мест неподалеку от перекрестка.