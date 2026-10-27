В Риге появился светофор, перед которым можно простоять целую вечность - водители не понимают, что происходит

Как пояснила представитель Рижской думы Иева Грисле, поворот налево на этом перекрестке теперь предназначен исключительно для общественного транспорта, который, впрочем, уже более двух месяцев не курсирует по улице Гертрудес. "Неправильно слишком часто менять организацию движения. Здесь планируется движение общественного транспорта, поэтому было решено не вносить дополнительных изменений и оставить все как есть. Перед перекрестком установлены три дорожных знака, предупреждающих о запрете поворота налево. Организаторы движения посчитали, что трех предупреждений будет достаточно. Возможно, проблема здесь скорее в необходимости менять привычки, а не в недостатке дорожных знаков", - пояснила Грисле.