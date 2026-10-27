Российские нефть и газ могут вернуться в Европу стараниями США

По данным Le Monde, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов возмутился этим предложением. По его мнению, подобный подход фактически мог бы вновь поставить Киев в зависимость от Москвы. "Кирилл Буданов с трудом сдерживал гнев", - так газета описала настроение украинского чиновника во время переговоров. "Наш пример - не Беларусь, а Польша!" - заявил Буданов. После этого встречу прервали, и Буданов позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как пишет издание, тот посоветовал ему не показывать свои эмоции.