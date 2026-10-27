Российские нефть и газ могут вернуться в Европу стараниями США
Посланники Дональда Трампа предложили возобновить транзит российской нефти и газа в Европу через Украину в рамках послевоенного экономического сотрудничества. В Киеве эта идея вызвала возмущение: украинская сторона опасается, что энергетические сделки вновь усилят зависимость от Москвы.
Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили возобновить поставки российской нефти и газа в Европу через территорию Украины в рамках экономического сотрудничества после войны. Об этом сообщает французская газета Le Monde. По информации издания, эта идея вызвала серьезную обеспокоенность украинской делегации.
9 октября Уиткофф и Кушнер встретились с представителями Украины в гольф-клубе Shell Bay во Флориде. Обсуждались не только мирные переговоры, но и перспективы масштабного экономического сотрудничества после завершения войны. Как пишет Le Monde, Уиткофф представил идею регионального плана процветания, который должен охватить Украину, Европу и Россию. В частности, предлагалось вновь задействовать трубопроводы, по которым российские нефть и газ поставлялись в Европу через Украину.
Американский представитель утверждал, что такая схема могла бы обеспечить Украине доходы от транзита, а европейским потребителям позволила бы сократить расходы на энергоресурсы.
По данным Le Monde, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов возмутился этим предложением. По его мнению, подобный подход фактически мог бы вновь поставить Киев в зависимость от Москвы. "Кирилл Буданов с трудом сдерживал гнев", - так газета описала настроение украинского чиновника во время переговоров. "Наш пример - не Беларусь, а Польша!" - заявил Буданов. После этого встречу прервали, и Буданов позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как пишет издание, тот посоветовал ему не показывать свои эмоции.
Позже переговоры возобновились, однако участники перешли к другим вопросам, в частности к российскому дизельному топливу. Уиткофф и Кушнер представляли экономические соглашения с Россией как возможный инструмент для прекращения войны. Они обращали внимание на потенциальные выгоды для разных сторон, прежде всего на прибыль от сотрудничества в энергетической сфере.
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Украинская делегация, в свою очередь, опасалась, что восстановление деловых отношений между Вашингтоном и Москвой произойдет за счет интересов Украины. Особую тревогу вызывала перспектива возвращения российских энергоресурсов на европейский рынок еще до окончания войны.
Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф после переговоров в Осло передал российскому президенту Владимиру Путину документ с американскими предложениями по прекращению войны. Зеленский сообщил, что документ содержит различные предложения США, в том числе касающиеся подходов к обеспечению безопасности Украины. Он добавил, что по ряду вопросов позиция Киева остается четкой и компромиссы невозможны.