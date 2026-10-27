ЕС пошел навстречу Латвии: в 2027 году нам разрешат ловить гораздо больше рыбы
Латвии улыбнулась удача в переговорах с Евросоюзом: в 2027 году страна сможет выловить на 71% больше салаки в Балтийском море, а квота на кильку вырастет на 44%. Удалось также отстоять условия вылова трески.
Совет министров сельского хозяйства и рыболовства Европейского союза (ЕС) утвердил квоты на вылов рыбы в Балтийском море и Рижском заливе в 2027 году. После дискуссий на совещании отраслевых экспертов платформы сотрудничества стран Балтийского моря (BALTFISH) в Люксембурге, а затем и на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства вечером в понедельник был достигнут компромисс о возможностях вылова рыбы в Балтийском море в следующем году. Решение основано на общем соглашении, достигнутом странами Балтийского моря.
Согласно решению, Латвии в 2027 году предоставлена возможность выловить в Балтийском море и Рижском заливе 4581 тонну салаки, что на 71% больше, чем в 2026 году. Первоначально Европейская комиссия предлагала увеличение квоты на 49%.
Квота на вылов трески составит 10 тонн, что соответствует объему этого года. Ее можно будет ловить только в качестве прилова. Первоначально Еврокомиссия предлагала сократить вылов трески в подрайонах Балтийского моря 22-24 на 90%, а в подрайонах 25-32 - на 50%.
Квота на вылов салаки в Рижском заливе утверждена в объеме 20 550 тонн, что на 11% больше, чем в 2026 году. Вылов кильки составит 40 340 тонн, что на 44% больше, чем в 2026 году. Объемы вылова лосося в Балтийском море сохранены на уровне 3366 штук.
Как пояснили в Минземледелия, в результате компромисса изменены первоначально предложенные Еврокомиссией объемы прилова трески, а также ограничения на любительский вылов лосося. Объемы и условия прилова остались идентичными ограничениям 2026 года и соответствуют его реальным объемам, поэтому больше не угрожают продолжению промысла других видов рыб в латвийских водах Балтийского моря. Также страны Балтийского моря не согласились на полный запрет любительского вылова лосося.
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Как указывает Министерство земледелия, наибольшие опасения Латвии вызвало первоначальное предложение Еврокомиссии сократить допустимый объем прилова трески на 50%. В ходе переговоров это предложение удалось изменить. Кроме того, с учетом научных рекомендаций удалось увеличить допустимый объем вылова салаки в центральной части Балтийского моря на 71% по сравнению с предыдущим годом.
Госсекретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш отметил, что принятые решения позволят ответственно использовать рыбные ресурсы Балтийского моря, а не оставлять их российским рыбакам, которые в последние годы значительно превышают установленные для них объемы вылова, не учитывая состояние рыбных запасов.
"Очень радует, что и для кильки, и для салаки на следующий год наблюдается очень хороший рост квот на вылов, который мы должны использовать с максимально возможной отдачей для народного хозяйства и создания добавленной стоимости", - сказал Круминьш, добавив, что это улучшит ситуацию для прибрежных поселков Латвии, местных рыбаков и рыбопереработчиков.
Как подчеркнул госсекретарь министерства, основным достижением является то, что удалось отстоять размер квоты на прилов трески, которую Еврокомиссия пыталась сократить.
"Считаю, что наши решения не должны создавать угрозу для существования рыболовства в Балтийском море и традиционного прибрежного образа жизни, как это произошло бы в случае принятия предложений Еврокомиссии", - отметил Круминьш.