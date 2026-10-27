ЕС пошел навстречу Латвии: в 2027 году нам разрешат ловить гораздо больше рыбы

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства Европейского союза (ЕС) утвердил квоты на вылов рыбы в Балтийском море и Рижском заливе в 2027 году. После дискуссий на совещании отраслевых экспертов платформы сотрудничества стран Балтийского моря (BALTFISH) в Люксембурге, а затем и на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства вечером в понедельник был достигнут компромисс о возможностях вылова рыбы в Балтийском море в следующем году. Решение основано на общем соглашении, достигнутом странами Балтийского моря.