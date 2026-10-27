В Латвии обнаружили больше верховенства права, чем во Франции, Испании, США и Италии

В докладе отмечается, что более чем в 86% оцениваемых стран на протяжении последних пяти лет наблюдалось устойчивое ухудшение хотя бы одного показателя, имеющего существенное значение для защиты демократии: ограничений полномочий правительства, открытости управления или основных прав. Латвия не входит в число этих стран. Оценки свободы слова, свободы собраний и объединений, а также участия общества в принятии решений в Латвии тоже не ухудшились, хотя во многих странах мира в этих сферах наблюдается спад.