В Латвии обнаружили больше верховенства права, чем во Франции, Испании, США и Италии
Как сообщает Министерство юстиции, Латвия поднялась на две позиции в новом Индексе верховенства права за 2026 год (Rule of Law Index) и занимает 19-е место среди 143 стран и юрисдикций. Сильнейшие стороны Латвии – защита основных прав и открытость государственного управления: по обоим показателям страна занимает 17-е место в мире.
В индексе Латвия опережает такие страны, как Франция, Испания, Соединенные Штаты Америки и Италия. Общая оценка Латвии в этом году достигла 0,75 балла по шкале от 0 до 1, увеличившись за год на 1,6%.
В докладе отмечается, что более чем в 86% оцениваемых стран на протяжении последних пяти лет наблюдалось устойчивое ухудшение хотя бы одного показателя, имеющего существенное значение для защиты демократии: ограничений полномочий правительства, открытости управления или основных прав. Латвия не входит в число этих стран. Оценки свободы слова, свободы собраний и объединений, а также участия общества в принятии решений в Латвии тоже не ухудшились, хотя во многих странах мира в этих сферах наблюдается спад.
Наиболее высоко в Латвии оценены защита основных прав и открытость государственного управления. По обоим показателям Латвия занимает 17-е место в мире. В этих сферах оцениваются как соблюдение прав и свобод человека, так и доступность предоставляемой государством информации и возможности общества участвовать в принятии решений.
Особенно существенный прогресс достигнут в системе гражданского правосудия: с 2021 года оценка Латвии выросла на 9,4%, что позволило стране в этом году занять 18-е место в мире. В этой сфере оцениваются возможности жителей и предпринимателей защищать свои права, доступность и беспристрастность судов, а также эффективность разрешения споров.
Вместе с тем индекс указывает и на сферы, в которых Латвии необходимо продолжать улучшения. По противодействию коррупции Латвия занимает 26-е место в мире, а по оценке системы уголовного правосудия – 21-е.
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Лидерами мирового Индекса верховенства права являются Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция.
Rule of Law Index – ежегодное международное исследование, в котором на основе опросов жителей и оценок экспертов в области права анализируется состояние верховенства права в 143 странах и юрисдикциях по восьми критериям. Исследование доступно на сайте World Justice Project.
Как ранее сообщад Otkrito.lv, по мнению омбудсмена у людей в Латвии есть ощущение, что правосудие зависит лишь от количества денег.