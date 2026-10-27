Сначала урежьте свои аппетиты! Латвийский бизнес поставил чиновникам ультиматум по налогам
Большинство латвийских предпринимателей не исключают возможности повышения налогов ради пополнения государственного бюджета, но выдвигают важное условие: сначала власти должны существенно сократить собственные расходы. Согласно опросу компании Jumis Pro, семь из десяти представителей бизнеса готовы обсуждать изменения налоговой политики только после тщательной проверки эффективности государственных трат.
Большинство латвийских предпринимателей не исключают возможности повышения налогов ради пополнения государственного бюджета, но выдвигают важное условие: сначала власти должны существенно сократить собственные расходы. Согласно опросу компании Jumis Pro, семь из десяти представителей бизнеса готовы обсуждать изменения налоговой политики только после тщательной проверки эффективности государственных трат.
Мнения предпринимателей о способах покрытия дефицита государственного бюджета во многом совпадают с предложениями политиков, звучавшими во время предвыборной кампании. Представители бизнеса считают, что прежде всего необходимо радикально сократить расходы и лишь затем рассматривать повышение налогов или другие способы увеличения доходов государства.
Согласно опросу разработчика систем управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis Pro, только 27,8% респондентов категорически выступают против повышения налогов. Эта часть предпринимателей ни при каких обстоятельствах не готова поддержать решение бюджетных проблем за счет частного бизнеса.
Большинство опрошенных, или 61,9%, придерживаются более гибкой позиции. Они допускают возможность пересмотра налоговой политики, но только после того, как государство проверит все административные расходы и сократит неэффективные траты. Если даже после этого в бюджете останется нехватка средств, предприниматели готовы обсуждать дополнительные меры.
Еще 9,1% участников опроса могли бы согласиться на повышение налоговой нагрузки на несколько процентов. Однако для этого власти должны представить четкий план одновременного радикального сокращения расходов и убедительно доказать, что дополнительные поступления от частного сектора позволят устранить дефицит бюджета и не допустить его возникновения в будущем.
Повышать налоги необязательно?
Руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш обращает внимание на то, что в дискуссиях о государственном бюджете политики чаще всего говорят о повышении налогов или сокращении расходов. При этом, по его мнению, незаслуженно игнорируется еще один, менее радикальный способ увеличения бюджетных поступлений - повышение производительности труда.
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"Более эффективная работа позволяет продавать больше товаров и услуг, увеличивая поступления от налога на добавленную стоимость. Кроме того, у предприятий появляется возможность повышать зарплаты сотрудникам, что приносит государству дополнительные миллионы евро в виде налогов на рабочую силу", - поясняет Слайдиньш.
Он признает, что таким способом вряд ли удастся решить все проблемы, связанные с бюджетным дефицитом. Однако повышение производительности может как минимум помочь сохранить действующие налоговые ставки.
В связи с этим руководитель Jumis Pro призывает предприятия активнее внедрять автоматизацию рабочих процессов и целенаправленно использовать цифровые инструменты.
Латвия серьезно отстает от Европы
Производительность труда остается одной из слабых сторон латвийской экономики. Согласно опубликованному летом экономическому барометру Латвийского университета, уровень производительности в стране составляет лишь 55,8% от среднего европейского показателя.
Это снижает конкурентоспособность латвийских предприятий на международном рынке. Данные также свидетельствуют, что действительно высокой эффективностью работы может похвастаться лишь небольшая часть местных компаний.
По мнению авторов исследования, повышение производительности должно стать приоритетом для всех отраслей экономики независимо от размера предприятий. Более эффективное использование ресурсов позволило бы бизнесу увеличивать доходы, повышать зарплаты и обеспечивать дополнительные налоговые поступления без изменения действующих ставок.
Опрос Jumis Pro проводился в конце августа 2026 года. В нем приняли участие представители 176 крупных, средних и малых предприятий Латвии.