Сначала урежьте свои аппетиты! Латвийский бизнес поставил чиновникам ультиматум по налогам

Еще 9,1% участников опроса могли бы согласиться на повышение налоговой нагрузки на несколько процентов. Однако для этого власти должны представить четкий план одновременного радикального сокращения расходов и убедительно доказать, что дополнительные поступления от частного сектора позволят устранить дефицит бюджета и не допустить его возникновения в будущем.