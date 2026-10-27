Индианка, которой Сейм отменил предоставление гражданства Латвии, заявила об угрозах и травле

В обосновании, подготовленном комиссией Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, указывалось, что Вишванат - гражданка Индии с докторской степенью в области компьютерных наук. Ее профессиональная деятельность связана с информационными и коммуникационными технологиями, наукой о данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями. Согласно документу, с 2019 года ее жизнь и профессиональная деятельность связаны с Латвийской академией наук (ЛАН), а с 2024 года она работает руководителем лаборатории искусственного интеллекта в компании Dr. Vishys.