Индианка, которой Сейм отменил предоставление гражданства Латвии, заявила об угрозах и травле
После скандала вокруг предоставления латвийского гражданства гражданка Индии Дивья Вишванат обратилась в полицию. Она просит проверить сообщения с угрозами, расистские высказывания и кампанию преследования в социальных сетях.
Гражданка Индии Дивья Вишванат обратилась в Государственную полицию с заявлением о возможных угрозах, преследовании и разжигании ненависти. В распространенном от имени семьи Вишванат заявлении говорится, что 26 октября она попросила правоохранительные органы проверить, по ее мнению, публичную кампанию по дискредитации и преследованию, угрозы, распространение ложной информации и расистские высказывания в латвийских социальных сетях. Копии заявления также направлены в Службу государственной безопасности, Генеральную прокуратуру и омбудсмену.
По утверждению семьи, публичная дискуссия переросла в оскорбления и угрозы, затронувшие в том числе членов семьи Вишванат и ее несовершеннолетнего сына. Она заявила о готовности предоставить государственным учреждениям документы и объяснения, касающиеся ее профессиональной и научной деятельности.
В заявлении подчеркивается, что Вишванат не стремится ограничить свободу слова или профессиональную критику. Она просит правоохранительные органы оценить возможные нарушения закона и риски для безопасности семьи.
Почему Сейм отменил решение о гражданстве
На прошлой неделе в четверг Сейм Латвии в срочном порядке принял закон, которым признал утратившим силу с момента принятия закон о предоставлении Вишванат латвийского гражданства. Изначальное решение о предоставлении гражданства депутаты приняли всего за неделю до этого.
В обосновании, подготовленном комиссией Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, указывалось, что Вишванат - гражданка Индии с докторской степенью в области компьютерных наук. Ее профессиональная деятельность связана с информационными и коммуникационными технологиями, наукой о данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями. Согласно документу, с 2019 года ее жизнь и профессиональная деятельность связаны с Латвийской академией наук (ЛАН), а с 2024 года она работает руководителем лаборатории искусственного интеллекта в компании Dr. Vishys.
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По данным Firmas.lv, микропредприятие Dr. Vishys принадлежит супругу Дивьи - Канану Вишванат. При содействии Латвийской академии наук и после голосования Сейма он получил латвийское гражданство осенью 2023 года. Его также представляли как предпринимателя и ученого в фармацевтической отрасли. В последние пару лет компания работала без оборота и понесла убытки на сумму более 200 000 евро.
В обосновании комиссии также утверждалось, что деятельность Дивьи Вишванат способствует использованию искусственного интеллекта в фармацевтике, практическому применению результатов исследований и разработке инновационных фармацевтических продуктов.
Руководство Латвийской академии наук поддержало предоставление ей гражданства, отметив ее вклад в развитие науки, предпринимательства и инноваций, а также привлечение иностранных инвестиций. Комиссия заявляла, что в распоряжении ответственных учреждений нет сведений об обстоятельствах, которые в соответствии с законом о гражданстве препятствовали бы предоставлению Вишванат латвийского гражданства.
Изучив представленные документы, профессиональную деятельность Вишванат, ее связи с Латвией и поддержку со стороны ЛАН, комиссия пришла к выводу, что ее работа способствует развитию инновационных продуктов и технологий, практическому применению научных результатов, повышению международной узнаваемости и конкурентоспособности Латвии. С учетом этих обстоятельств и обязательства Вишванат продолжать работать на благо страны комиссия подготовила законопроект о признании ее гражданкой Латвии.
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Однако после принятия решения в публичном пространстве возникли сомнения относительно ее образования, научных публикаций и обоснованности предоставления гражданства. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал парламент устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть принятый закон.
Сама Вишванат ранее отвергла обвинения, заявив, что документы, представленные Сейму, являются подлинными и проверенными.
Тем временем прокуратура начала проверку обстоятельств предоставления Вишванат латвийского гражданства.