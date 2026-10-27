Самому младшему 12 лет: после школьных каникул больница сообщила тревожную статистику
В осенние школьные каникулы в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) после употребления алкоголя или других одурманивающих веществ попали 15 подростков. Самому младшему пациенту было всего 12 лет, а число таких случаев за год удвоилось.
В больнице считают эти данные тревожными и призывают родителей разговаривать с подростками о том, где и с кем они проводят время.
В целом за неделю осенних каникул, с 19 по 25 октября, в Центр неотложной медицинской помощи Детской больницы обратились 1279 детей и молодых людей - в среднем 180 человек в день. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года пациентов стало на 20% больше. Наибольший поток обращений пришелся на конец каникул.
В то же время по сравнению с обычными учебными неделями период каникул оказался несколько спокойнее. В сентябре и октябре больница принимала в среднем 1530 пациентов в неделю, а в середине октября их число достигало 1660. Во время каникул обращений было примерно на 17% меньше.
Почти половину пациентов, обратившихся в Центр неотложной медицинской помощи на прошлой неделе, составляли дети дошкольного возраста, еще треть - подростки. Самой частой причиной обращения были травмы. Каждый третий пациент поступал с ушибами или переломами. Чаще всего дети травмировали пальцы и руки, а у самых маленьких пациентов типичными были травмы головы.
Вторую по численности группу составили пациенты с сезонными инфекциями. Среди них были вирусные инфекции верхних дыхательных путей, ларингит, острые гастроэнтериты и воспаления среднего уха.
Больница призывает родителей оставлять заболевших детей дома и отправлять их в школу или детский сад только после рекомендации семейного врача. Также медики напоминают о необходимости носить светоотражатели в темное время суток, а при езде на велосипеде или самокате - использовать шлемы и напоминать об этом детям.