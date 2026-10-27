Самому младшему 12 лет: после школьных каникул больница сообщила тревожную статистику

В то же время по сравнению с обычными учебными неделями период каникул оказался несколько спокойнее. В сентябре и октябре больница принимала в среднем 1530 пациентов в неделю, а в середине октября их число достигало 1660. Во время каникул обращений было примерно на 17% меньше.